Neviano si trasforma nella “Betlemme del Salento”: torna il Presepe Vivente 2025/26

Nel cuore pulsante del Salento, dove le pietre dei centri storici sussurrano storie millenarie, si rinnova l’appuntamento con una delle tradizioni più amate della provincia di Lecce. Il Presepe Vivente di Neviano, organizzato con passione dalla Proloco Neviano e Santa Croce, riapre i suoi battenti per trasportare i visitatori in un’epoca lontana.

Un viaggio nella storia dal 1976

Quella di Neviano non è una semplice rievocazione, ma un’istituzione che affonda le radici nel 1976. Da quasi cinquant’anni, la comunità si unisce per trasformare i vicoli e gli scorci del borgo in un palcoscenico a cielo aperto. La cura dei dettagli e lo straordinario realismo delle scene sono i marchi di fabbrica che hanno permesso a questa manifestazione di guadagnarsi l’appellativo di “Betlemme del Salento”.

Cosa aspettarsi tra fede e antichi mestieri

Il percorso si snoda attraverso il centro storico, offrendo un’esperienza multisensoriale:

Scene bibliche e storiche: dalla magnificenza della Reggia di Erode al rigore della Sinagoga, ogni stazione è studiata per offrire uno spaccato fedele della vita ai tempi della Natività.

Artigianato e tradizione: le botteghe artigiane riprendono vita, mostrando al pubblico gli antichi mestieri e il mercato dell’epoca, dove i prodotti tipici diventano protagonisti di un racconto visivo ed olfattivo.

Atmosfera magica: centinaia di figuranti in costume d’epoca animano le stradine, trasformando la fede e la tradizione in un’emozione tangibile che incanta grandi e bambini.

“Un Natale diverso, dove la storia prende vita e la magia del Presepe si fa realtà.”

Informazioni utili e date

Se hai perso l’appuntamento di Santo Stefano, sono ancora diverse le occasioni per immergerti in questa atmosfera unica. Il Presepe Vivente sarà visitabile nelle seguenti date:

– Domenica 28 Dicembre 2025

– Giovedì 1 Gennaio 2026

– Domenica 4 Gennaio 2026

– Lunedì 6 Gennaio 2026 (Epifania)

Orari di apertura: dalle ore 17.00 alle ore 20.30. Location: centro storico di Neviano (Le).