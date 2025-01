Un ponte di cultura e tradizioni tra Salento e Bahrein. La tarantella alla conquista di Manama

La tarantella e i ritmi coinvolgenti del Sud Italia faranno vibrare il cuore di Manama alla fine di gennaio. Quattro artisti di fama internazionale, Sara Colonna, Mariangela Recchia, Giuseppe Delle Donne e Tommaso Massarelli, porteranno in Bahrain la ricchezza e la complessità del patrimonio coreutico e musicale della nostra penisola, con un focus particolare sulla Puglia.

L’iniziativa, sostenuta dall’Ambasciata Italiana in Bahrain, si inserisce nel prestigioso “Spring of Culture Festival” e vedrà gli artisti esibirsi il 29 gennaio presso la “Cultural Hall”, un punto di riferimento per la promozione culturale a livello locale e internazionale.

Dopo il successo ottenuto al Teatro dell’Opera di Tunisi lo scorso giugno, il quartetto continua il suo percorso di diffusione della musica e della danza italiane nel mondo. “Per noi è fondamentale non solo promuovere le nostre tradizioni musicali, ma anche utilizzarle come ponte per un dialogo interculturale“, affermano gli artisti.

Oltre al concerto-spettacolo, i quattro maestri saranno impegnati in attività didattiche presso la “Royal University for Woman”, tenendo una “classe” dedicata agli studenti del “Grazia Deledda Center for Italian Language and Culture“. Un’occasione unica per trasmettere ai giovani le tecniche e i segreti delle danze popolari pugliesi.

Un viaggio tra suoni e movimenti

Lo spettacolo, un vero e proprio viaggio tra suoni e movimenti, offrirà al pubblico di Manama un’esperienza coinvolgente e autentica. Le danze tradizionali, eseguite con maestria dagli artisti, si fonderanno con le sonorità tipiche del Sud Italia, creando un’atmosfera unica e indimenticabile.

Un’iniziativa che non solo valorizza il patrimonio culturale italiano, ma che contribuisce anche a rafforzare i legami tra l’Italia e il Bahrain, promuovendo lo scambio culturale e artistico tra i due Paesi.