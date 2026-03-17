La Lupiae Team Salento lotta ma si arrende alla corazzata Santa Lucia Roma

Il pronostico della vigilia non lasciava molto spazio all’immaginazione e il campo, purtroppo, lo ha confermato. Sabato pomeriggio, sul parquet del Pala San Giuseppe da Copertino, la Lupiae Team Salento ha dovuto cedere il passo alla corazzata Santa Lucia Basket Roma, vittoriosa con il punteggio finale di 38-88.

Una Lupiae in emergenza contro la favorita al titolo

La formazione capitolina si è presentata a Lecce confermando il proprio status di principale candidata alla promozione. Di contro, la compagine salentina ha dovuto affrontare la sfida in condizioni di estrema difficoltà: coach Andrea Coi ha potuto contare su una rotazione ridotta all’osso con soli 7 giocatori a referto. Nonostante l’emergenza, i ragazzi della Lupiae hanno onorato l’impegno, cercando di limitare i danni contro un avversario fisicamente e tecnicamente superiore.

Montano Caicedo: una prova da leader

Nonostante la sconfitta, c’è una nota lieta che brilla nel tabellino salentino. Il colombiano (ormai cittadino italiano) Wilber Montano Caicedo ha sfoderato una prestazione maiuscola. Nonostante la marcatura asfissiante e i raddoppi sistematici della difesa romana, Caicedo è riuscito a mettere a referto 20 punti, trascinando i compagni con grinta e precisione.

Oltre a lui, buona la prova di Andrea Calò, l’altro biancorettore ad andare in doppia cifra con 12 punti. Hanno contribuito al punteggio anche Di Blasio (6) e Longo (2).

Il finale di stagione: riposo e poi la Lazio

Il calendario della Lupiae prevede ora un turno di riposo, utile per ricaricare le pile e recuperare gli infortunati. L’appuntamento per i saluti finali è fissato per l’ultima giornata di campionato, quando la Lupiae ospiterà l’altra “grande” del torneo: la Lazio. Sarà l’occasione per il pubblico leccese di abbracciare i propri atleti e chiudere con orgoglio una stagione di grande sacrificio.

Il Tabellino dell’incontro

Lupiae Team Salento – Santa Lucia Basket Roma 38-88 (Parziali: 5-27, 12-15, 8-13, 13-27)