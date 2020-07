Parte il conto alla rovescia per la sfilata Dior, al via i lavori di allestimento in Piazza Duomo

“Dior è stata l’unica casa di moda che ha confermato la presentazione della sua collezione, nonostante l’emergenza coronavirus.

La passerella sarà un’occasione straordinaria che consentirà alla città di poter ospitare un grandissimo evento che assicurerà a Lecce una visibilità enorme e senza precedenti a costo zero per le casse comunali.

Il sottoscritto non ha alcun merito per tutto ciò, questo va interamente ascritto a Maria Grazia Chiuri, Direttore Artistico della maison, salentina d’origine, che ha voluto fortemente portare la manifestazione nella sua terra”, con queste parole Carlo Salvemini, Sindaco di Lecce, commenta l’inizio dei lavori di allestimento per la sfilata Dior che si svolgerà il prossimo 22 luglio in Piazza Duomo.

L’attività di preparazione della scenografia, prenderà il via domani, venerdì 10 luglio. L’evento, previsto in un primo momento per il 9 maggio è slittato al 22 luglio a causa dell’emergenza coronavirus, ma si svolgerà comunque così come annunciato dal Ceo di Dior Pietro Beccari e, ripetiamo, da Maria Grazia Chiuri Direttore Artistico. Senza pubblico, però.

Lo show della casa di alta moda francese, di proprietà della multinazionale LVMH che fa capo a Bernard Arnaut (si vociferava nei mesi scorsi di un suo interesse per acquistare il Milan), sarà il frutto dell’incontro tra il rinomato stile dell’atelier parigino e il patrimonio artigianale, delle tradizioni e dei saperi della Puglia. Due mondi che Chiuri ha voluto fare incontrare in un unico progetto artistico, destinato a proiettare, insieme alle collezioni Lecce e il Salento nel mondo dell’alta moda. Saranno quattro gli elementi principali scelti: i fiori campestri; le luminarie, i tarocchi e il lavoro al tombolo.

“Sono bel lieto di accogliere tutto ciò che possa promuovere il territorio e dare un segno di speranza in questo periodo”, ha dichiarato Mons. Michele Seccia, Arcivescovo Metropolita di Lecce.

“Ci troveremo di fronte a un evento che metterà in luce la creatività artigianale di alto profilo. L’unica cosa che ho chiesto quando ho dato il via libera all’utilizzo di Piazza Duomo è che il bellissimo Barocco leccese non fosse coperto.

Mettere a disposizione la piazza è stato è stato un piccolo contributo della Chiesa locale – conclude – per fare sì che questa bellissima terra possa essere protagonista. È un segno di apertura della Diocesi per crescere insieme e farci conoscere in tutto il mondo.

L’allestimento di Piazza Duomo

Per quel che riguarda l’allestimento si partirà domani. Nel corso dei venti giorni necessari per la preparazione, le prove, lo show e gli shooting fotografici che seguiranno, l’accesso alla Cattedrale, all’Episcopio, al Palazzo dell’Antico Seminario e al Museo diocesano sarà sempre garantito, eccezion fatta per alcune ore nei giorni 20, 21 e 22 luglio, le giornate delle prove e della sfilata vera e propria.

I giorni 21 e 22 luglio la Piazza sarà chiusa a partire dalle 16.00, ma l’accesso ai fedeli per le celebrazioni religiose sarà comunque garantito attraverso un passaggio pedonale appositamente realizzato.