In Salento per Dior e Lecce regala la lieta notizia: i Ferragnez in dolce attesa per la seconda volta

È passato poco più di un mese dal soggiorno dei Ferragnez in Salento, in occasione della sfilata di Dior che ha colorato Piazza Duomo di Lecce, e si torna ancora una volta a parlare della nota influencer Chiara Ferragni e di suo marito Fedez. Piena di sorprese per i fan e, a quanto pare, anche per la coppia l’esperienza pugliese che ha dato tanta visibilità ai luoghi magici del tacco d’Italia.

Tra le mille luci delle luminarie scelte per la scenografia di Dior e tra i suoni della tradizionalissima pizzica, le dolci sorprese per Chiara Ferragni e per Fedez sono state più di quelle previste. Diventerà mamma per la seconda volta la giovane imprenditrice che proprio a Lecce ha scoperto di aspettare il secondo figlio dal rapper milanese. A darne notizia è stata proprio la coppia sul profilo instragram di lei, avvolti dai tipici colori del Salento.

Tanta commozione per la lieta notizia appresa il giorno dopo la sfilata della maison francese tenutasi lo scorso 22 luglio. All’inizio è solo chiara Ferragni a guardare il risultato del test di gravidanza rivolto verso di lei e tenuto dal marito che non immediatamente interpreta la reazione della compagna. Ma è subito grande gioia quando apprendono di diventare genitori per la seconda volta.