I “Ferragnez” in Puglia per la sfilata di Dior e Battiti live, lo conferma Fedez su Instagram

Tutto pronto per la nuova edizione del Battiti live di questo 2020, un po’ diversa dalle precedenti a causi delle normative vigenti relative al Covid19. Inizia a “ripopolarsi” di vip la Puglia e il Salento che proprio in questi giorni sta iniziando ad ospitare cantanti e personaggi noti in vista dei prossimi eventi. Nei giorni scorsi, già Elettra Lamborghini ha fatto la sua comparsa sulle spiagge salentine dove è stata calorosamente accolta dai fan.

Non mancano all’appello i “Ferragnez” che arriveranno in Puglia proprio durante questo weekend. Ad annunciarlo è stato proprio Fedez durante una storia su Instagram, confermando la sua partecipazione al Battiti live in partenza. Ma non solo: tra le sorprese in serbo da parte del rapper c’è anche un “progetto” per Dior che terrà la sua sfilata in Piazza Duomo a Lecce.

La sfilata, rigorosamente senza pubblico, è stata voluta dalla direttrice creativa di Dior Maria Grazia Chiuri per rendere omaggio alle proprie origini salentine. Sarà Piazza Duomo, dunque, il palcoscenico per la presentazione della nuova collezione Cruise 2021. Secondo le primissime indiscrezioni, Fedez e Chiara Ferragni sarebbero ospiti durante la sfilata e l’annuncio del cantante sembra quasi confermare.