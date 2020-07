La Ferragni tra Otranto e la Basilica di Santa Croce: “Salento, you are beautiful”

Chiara Ferragni incontenibile sui social: il Salento l’ha conquistata per davvero. La nota influencer e regina indiscussa dei social network da giorni è nel tacco d’Italia per un “progetto” a cura di Dior, proprio nelle giornate in cui la maison francese presenterà la sua nuova collezione in una storica sfilata in Piazza del Duomo a Lecce.

Tra i tanti vip attesi per il grande evento in vetrina mondiale, la Ferragni è certamente la più in vista: da giorni lady Fedez è impegnata in un vero e proprio tour in giro per il Salento: da Taranto a Galatina, da Otranto a Soleto, fino ad arrivare, oggi, in cima alla Basilica di Santa Croce, vero simbolo del barocco leccese.

Chiara Ferragni è rimasta letteralmente senza parole davanti alla maestosità della Basilica nel cuore di Lecce, ed ha postato sul suo seguitissimo profilo Instagram una serie di foto mozzafiato.

Negli ultimi giorni le sue pagine social pullulano di foto da ogni angolo del tacco d’Italia: in mattinata la nota influencer è stata in visita ad Otranto: dalla Cattedrale al lungomare. E non ha mancato di postare qualche scatto, corredato da un semplice, ma efficace: “Salento, you’re so beautiful”.

Impegnata in un video promozionale per Dior, Chiara ieri ha marcato visita anche al museo archeologico di Taranto, a Soleto e anche nella preziosa Basilica di Santa Caterina di Galatina. Al suo seguito, ovunque, uno stuolo di fan e curiosi.

Le sue foto da Lecce e dalla sua provincia stanno impazzando su Instagram e stanno facendo il giro del mondo. Un veicolo promozione di assoluto livello per tutto il territorio.