Dopo le polemiche Levante torna a Lecce, il 15 ottobre un incontro alla Feltrinelli

Dopo le polemiche della primavera scorsa, a seguito del secco No da parte della Curia di Lecce alla sua esibizione in Piazza Duomo, diniego – “Testi inadeguati alla sacralità del luogo” fu detto – che portò all’annullamento della tappa del tour nella “Capitale del Barocco”, per la grande gioia dei fan, Levante torna nel capoluogo salentino per promuovere il suo ultimo disco, “Magmamemoria”, uscito lo scorso 4 ottobre.

La cantante di Caltagirone, infatti, sarà in Puglia martedì 15 ottobre, con un doppio appuntamento che la vedrà prima a Bari e poi alla Feltrinelli di Lecce nella stessa giornata.

Per quel che riguarda il tour, al momento, è previsto un solo concerto, sabato 23 novembre al Forum di Assago di Milano.

La nuova fatica discografica

Quarto album in studio, Magmamemoria contiene 13 tracce tra cui una vera e propria chicca: il duetto con la “cantantessa” Carmen Consoli sulle note di Lo Stretto Necessario.

«Magmamemoria è il ricordo che brucia. Quanto di ciò che è trascorso diviene Magmamemoria che, sebbene frutto del passato, si sviluppa nel presente e trova compimento nel futuro. Magmamemoria è nel per sempre per chi ha radici e non esiste per chi riesce a tagliare ogni contatto con ieri. Ma Ieri è sempre attuale, e ogni individuo ne ha bisogno. La memoria è eterna. Sopravvive all’uomo», ha affermato la cantautrice siciliana.

Il passaggio di etichetta

Anticipato dal singolo Andrà tutto bene, l’album segna anche il suo passaggio discografico da Carosello Records a Warner Music Italia.

Venerdì 27 settembre, su tutte le piattaforme digitali sarà disponibile il nuovo singolo “Bravi tutti voi”, terza traccia del disco.

I 13 pezzi del disco

Sono 13, ripetiamo, i brano del nuovo disco: Magmamemoria, Andrà tutto bene, Bravi tutti voi, Regno animale, Reali, Questa è l’ultima volta che ti dimentico, Se non ti vedo non esisti, Il giorno prima del giorno dell’inizio non ha mai avuto fine, Saturno, Rancore, Lo stretto necessario (con Carmen Consoli), Antonio.