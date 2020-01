MasterChef 9, dall’abbraccio di Cannavacciuolo al piatto fatale di Locatelli: Annamaria eliminata

Termina anche per Annamaria Magi l’avventura nella cucina di MasterChef Italia. Nel corso dell’ultima puntata del coooking-show andata in onda ieri sera su Sky Uno, la simpaticissima mamma leccese ha dovuto togliersi il grembiule e salutare compagni e giudici (Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli).

Annamaria, salentina doc, ha vissuto le ultime giornate nelle cucine di famose della TV italiana attraversando una incredibile altalena di emozioni. Nella prima parte di puntata, infatti, l’aspirante chef leccese è stata giudicata tra le migliori nella prima prova, la Mistery Box: una grande emozione per lei, finita sul podio di una prova individuale per la prima volta. Ma non solo.

Trovatasi davanti allo chef Cannavacciuolo, Annamaria ha confessato di aver bisogno si essere trattata con maggiore dolcezza, rimediando un raro e ambito abbraccio dallo stellato chef campano.

Nella prova in esterna (svoltasi a Parma, Capitale Italiana dell Cultura 2020, all’interno del Teatro Regio), però, Annamaria per la prima volta ha perso una sfida a squadre, finendo al Pressure Test. Qui, insieme ad altri sei concorrenti, una sfida davvero complicata: replicare alla perfezione uno dei piatti forti di Giorgio Locatelli: il petto di faraona.

Alla fine, proprio il suo piatto è risultato il meno riuscito e così la cuoca salentina ha dovuto abbandonare la competizione, ricevendo però elogi per il suo carattere e la sua spontaneità dai tre giudici, oltre a tante lacrime e applausi dai compagni. “Sono orgogliosa per percorso che ho affrontato – sono state le sue parole subito dopo d’eliminazione – di aver condiviso con gli altri le paure e le angosce, ma anche di aver conosciuto non solo tre chef famosi, ma tre signori. Questa è stata una scuola di vita: torno dai miei figli orgogliosa, con un bel bagaglio di esperienza e con un’altra forza dentro“.

Annamaria Magi, insomma, saluta la nona edizione di MasterChef arrivando tra i primi 12 migliori cuochi amatoriali d’Italia. Era la seconda concorrente salentina di questa edizione del talent di Sky insieme ad Andrea De Giorgi, eliminato due settimane prima. Nel suo percorso, tanto Salento: aveva superato le selezioni, infatti, con un prelibato piatto di sagne ‘ncannulate al sugo, mentre nella prova in esterna condotta da capitano di brigata aveva sorpreso tutti con il ‘purpu a pignata’.

Schietta, irriverente e mai banale, Annamaria è diventata da subito uno dei personaggi più amati dello show e la sua eliminazione ha commosso anche il popolo dei social.