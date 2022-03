Perugia – Lecce, i giallorossi alle 15.30 al ‘Curi’ per tornare in testa alla classifica

Con le sfide Ascoli – Frosinone, Crotone – Alessandria, L.R. Vicenza – Ternana e Perugia – Lecce, tutte in campo oggi alle 15.30, si conclude la 28esima giornata del Campionato di calcio di Serie B.

Dopo le sfide del sabato, gli uomini di Baroni sono costretti ad inseguire la capolista Cremonese che si rifà del mezzo passo falso in quel di Benevento nel turno precedente. La squadra allenata da Mister Fabio Pecchia supera in rimonta il Brescia di Pippo Inzaghi (di Cistana, Gaetano e Di Carmine le marcature) e tocca quota 53 punti, uno in più dei giallorossi.

Il Pisa di Luca D’Angelo, corsaro a Pordenone (gol di Torregrossa) raggiunge i salentini a 52 e si mette alle spalle le ‘rondinelle’ lombarde.

Il Monza di Giovannino Stroppa dopo una sconfitta interna con il Lecce e un pari sempre tra le mura amiche con il Parma di Iachini, ritorna alla vittoria in quel di Cittadella. I biancorossi passati in vantaggio con il solito Valoti e raggiunti da un penalty trasformato da Baldini, battono i veneti con un gol di Ciurria al 93′, pur avendo giocato tutta la ripresa in 9 uomini per le espulsioni di Carlos Augusto e Donati.

Pari 1 a 1 tra Parma e Reggina, mentre la Spal dell’ex Mancosu supera in trasferta il Como di Gattuso (gol di Vido e Melchiorri). Rinviata a data da destinarsi Cosenza – Benevento per un focolaio di covid nella squadra campana.

Il Lecce, dunque, reduce dalle belle vittorie ottenute contro il Monza e contro l’Ascoli non può abbassare la guardia. Baroni teme l’aggressività dei biancorossi di Mister Alvini ma sa anche che il Perugia a volte, proprio nel catino del ‘Renato Curi‘, avverte brutti passaggi a vuoto. Sarà compito di Coda e compagni (ecco i convocati per la sfida del pomeriggio) approfittarne e proseguire nella volata alla testa della classifica.