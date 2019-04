Il Mibac premia Copertino, Alezio e Parabita: in arrivo 1milione e 590mila euro. La soddisfazione del M5S

Ammonta a 1 milione e 590 mila euro il finanziamento che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha destinato a tre comuni salentini per il recupero, la rifunzionalizzazione, la manutenzione e l’abbattimento delle barriere architettoniche di quattro monumenti che appartengono al patrimonio storico e culturale del territorio.

Stiamo parlando nella fattispecie dei comuni di Copertino, Alezio e Parabita che vedono premiati progetti importanti che restituiranno ai salentini e ai turisti la fruizione più completa di beni architettonici di grande pregio.

In totale alla Puglia sono stati assegnati 29 milioni e 822 mila euro per totale di 56 interventi. Ad annunciarlo i portavoce alla Camera dei deputati del Movimento 5 Stelle Leonardo Donno e Michele Nitti.

«Il Mibac – spiegano i due – ha chiesto e ottenuto dal fondo per investimenti e sviluppo infrastrutturale del Paese circa 1 miliardo di euro (in 13 anni) per attuare il Piano Pluriennale di Investimenti 2021-2033. Il piano prevede 966 interventi su tutto territorio nazionale: lavori di edilizia pubblica, prevenzione del rischio sismico, eliminazione delle barriere architettoniche, investimenti di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie e digitalizzazione. Gli uffici tecnici hanno già provveduto alla ripartizione su base regionale e provinciale. Il Movimento 5 Stelle conferma così l’attenzione rivolta allo sviluppo, tutela e valorizzazione del patrimonio storico culturale del territorio».

I progetti

Questi i progetti beneficiari dei fondi in provincia di Lecce nella loro ripartizione:

A Copertino sono due i beni architettonici che beneficeranno dei finanziamenti: il Castello Angioino e la Chiesa di San Giuseppe per un totale di 525mila euro, così suddivisi:

Castello Angioino

200.000 euro: allestimento del Museo della moda

150.000 euro: manutenzione degli affreschi delle Cappelle di San Marco e Maddalena e dei bastioni di San Nicola e San Michele

150.000 euro: abbattimento delle barriere architettoniche

Chiesa di San Giuseppe: 25.000 euro – indagine archeologica

Parabita

La cittadina ferita in questi giorni da episodi gravissimi di intimidazione perpetrati nei confronti dei 3 commissari prefettizi e del candidato a sindaco Marco Cataldo e che nella giornata di venerdì vedrà la presenza del Prefetto di Lecce nella sua aula consiliare per sottolineare l’impegno dello stato accanto alle istituzioni e ai cittadini, potrà finalmente vedere la rinascita del Convento degli Alcantarini che beneficerà di un contributo di 1milione di euro per il suo recupero architettonico e la sua rifunzionalizzazione.

Alezio

65.000 euro sono sati destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa di Santa Maria Addolorata.