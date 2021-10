Elezioni Nardò, è corsa a quattro: Mellone per la riconferma, a sfidarlo Falangone, Ronzino e Frasca

Semaforo verde per le elezioni di Nardò, secondo comune per grandezza dopo Lecce, dove la campagna elettorale – iniziata con largo anticipo rispetto agli altri comuni al voto nella tornata del 3 e 4 ottobre – volge al termine per lasciare spazio al responso delle urne. Sarà corsa a quattro per lo scranno più alto di Palazzo Personé, dopo il ritiro della candidatura di Pierpaolo Losavio di Impegno civico per Nardò. A contendere la guida del comune al sindaco uscente Pippi Mellone saranno dunque in tre: Carlo Falangone, Stefania Ronzino e Mino Frasca.

Come ampiamente annunciato, corre per il secondo mandato il sindaco uscente Pippi Mellone, dopo la vittoria strappata per soli 90 voti all’ex sindaco Marcello Risi nella tornata del 2016. Mellone è in pole per bissare il successo con la coalizione di destra “Alleanza per il futuro”, che annovera nove liste civiche, tra cui Andare Oltre, creatura melloniana che a partire dal nome strizza l’occhio a una delle correnti dell’ex Msi. A sostegno del primo cittadino anche il presidente di Regione Michele Emiliano, il cui endorsment pro-Mellone ha creato scompensi ai vertici del Pd, tanto da condurre il deputato Dario Stefano all’auto-sospensione in polemica con il partito e alcuni dei maggiori rappresentanti – tra tutti, l’ex ministro per il sud Giuseppe Provenzano e Gianni Cuperlo – a ribadire nei loro interventi in città la lontananza dal sindaco di destra e il pieno sostegno a Carlo Falangone.

Sono 216 i candidati schierati nelle nove liste a sostegno del sindaco uscente. Molti sono i volti conosciuti: a partire dai membri della formazione di Andare Oltre, che scende in campo con l’assessore Ettore Tollemeto e cinque consiglieri uscenti, Eleonora Colazzo, Gianluca Fedele, Marcello Greco, Antonio Salvatore Romano e Antonio Tondo. Volti noti anche nelle altre liste collegate a Mellone: da Avanti Nardò, guidata dal presidente del consiglio comunale Andrea Giuranna, a Liberi Popolari capeggiata dall’assessore Gianpaolo Lupo, passando per Libra del vicesindaco Oronzo Capoti, Difendere Nardò guidata dall’assessore Maria Grazia Sodero, sino alla lista che porta il nome dello stesso Mellone, “Pippi Sindaco di tutti”, guidata dall’assessore al turismo e candidata alle scorse regionali Giulia Puglia.

Una coalizione civica di centrodestra sostiene invece Mino Frasca, politico di lungo corso e presidente della società di trasporti Sgm. Quattro le liste a sostegno del candidato del centrodestra alternativo a Mellone – Nardò Futura, Forza Nardò, Cambiamo per Nardò e Nardò civica – con 92 candidati consiglieri per sconfiggere il primo cittadino uscente, con il quale – ha fatto sapere lo stesso Frasca – “non ci saranno mai accordi elettorali”. Lo scontro tra i due ha toccato l’apice nelle scorse settimane con le parole di Frasca, che ha riferito delle pressioni che sarebbero state condotte da uomini vicini a Mellone per convincere i suoi candidati a ritirarsi dalla competizione elettorale. Intanto per la corsa a Palazzo Personé anche Frasca si affida ad alcuni volti noti: tra questi due consiglieri uscenti, Alessandro Presta e Paola Mita, già consigliere provinciale e oggi capolista della formazione Forza Nardò.

A sinistra invece la griglia elettorale è frastagliata, dopo la decisione di Nardò bene comune di correre in solitaria e non convogliare verso il candidato di centro-sinistra, Carlo Falangone. Già vicesindaco dell’amministrazione Risi e consigliere d’opposizione dopo la tornata sfavorevole del 2016, Falangone è il candidato su cui fanno quadrato Pd e 5 stelle, riproponendo su scala locale l’alleanza già sperimentata con il governo Conte 2. In vista dell’imminente tornata elettorale, Falangone ha potuto contare sull’appoggio dei big della politica nazionale – Conte e Di Maio per i 5 stelle, Provenzano e Cuperlo del Pd in aggiunta al consigliere regionale ed ex sindaco di Racale, Donato Metallo – la cui sortita neretina è stata favorita anche dalla polarizzazione creata dall’ingombrante figura di Mellone e dalle aperture a destra di Emiliano. Centocinque i candidati dello stuolo di centrosinistra, ripartiti equamente tra uomini e donne, suddivisi in cinque liste a sostegno di Falangone: oltre a Pd e M5s anche tre civiche, Futuro Comune, Nardò Progressista (che annovera ex membri del gruppo Grande Nardò, nel 2016 con Mellone) e la lista under 30 Collettiva, la cui età media non supera i 24 anni d’età.

Competa lo scacchiere elettorale Stefania Ronzino, avvocato e candidata di Nardò bene comune, in corsa in solitaria dopo il ritiro della candidatura di Tony Falangone, la cui discesa in campo è durata lo spazi di tre giorni. La scelta indipendentista di Ronzino ha fatto discutere nel centrosinistra neretino, vista l’opportunità di creare un grande fronte in funzione anti-Mellone. Ma la candidata ha rivendicato le proprie scelte, definendole coraggiose e frutto di una politica di continuità inaugurata 5 anni fa con la costituzione del movimento.

Candidati e liste

Pippi Mellone

Andare Oltre: Ettore Tollemeto, Antonio Tondo, Gianluca Fedele, Eleonora Colazzo, Antonio Salvatore Romano detto Tony, Marcello Greco, Luigi Maritati, Pasquale Alfieri, Federica Maria Ruggeri, Massimo Dell’Atti, Enrica De Simone, Giovanni Antonio Cosimo Pagliula detto Vanni, Maria Antonella Spedicato, Stefania Giovanna Antico, Cristina Papadia, Francesca Pagliara, Chiara Carafa, Alessia Rizzo, Pantaleo Vonghia, Maria Antonietta Corrente, Simona Distratis, Elisa Nocera, Ilaria Durante, Maria Luisa Colomba

Avanti Nardò’: Andrea Giuranna, Augusto Greco, Giuseppe Verardi, Damiana Albanese, Massimiliano Benassai, Lorenzo De Franco, Marika De Giorgi, Gabriele Durante, Annalisa Falconieri, Adriano Fersini, Mariangela Caterina Filieri, Patrizia Leomanni, Annachiara Livieri, Claudia Manfreda, Antonietta Martignano, Maria Luisa My, Sheila Pantaleo, Elisa Polo, Andrea Presta, Marco Previterio, Tiziana Rizzo, Giuseppa Tarantino, Gabriele Gaspare Vaglio, Chiara Vergaro

Difendere Nardò: Sodero Maria Grazia, Giuri Pierpaolo, Colazzo Flavio Pasquale, Colizzi Antonio, Dell’Anna Giovanni detto Giovannino, Falconieri Mariangela, Fracella Alessandra, Guagnano Antonio, Inguscio Antonio, Manieri Michele, Manno Lorenza, Margarito Lucio, Martano Roberto, Mauro Guendalina, Perrone Egidio, Pisacane Ilaria, Polo Pierluigi, Potenza Carlo Egidio, Re Stefania, Rossano Giuseppina, Ruggieri Antonio, Tarantino Tania, Urso Marina, Zopazio Federica

Liberi Popolari: Gianpiero Lupo​​, Carmelina detta Carmen Bastone, Daniela Bove, Erika Brescia, Carafa Mariarita, Circolo Paola, De Giorgi Marzia, Viviana Luigina De Pascali, Pietro Michele detto Piero Errico, Federico Felline, Alberto Egidio Gatto, Francesco Gioia, Biagino Leopizzi, Rossella Lisi,Gabriele Mangione, Giovanni Martina, Michele Roberto Marzano, Federica Mazzeo, Immacolata detta Imma Nestola, Tamara Paiano, Francesca Pano, Rosaria Russo, Alessandro Andrea Sanasi, Stefano Tempesta

Movimento Politico Libra: Oronzo Capoti, Sergio Manca, Fabio Antico, Gregorio (detto Gregory) Antico, Maria Francesca Bosco, Cinzia Chetta, Emanuela Immacolata Chirico, Paolo Colazzo, Tommaso Donato Colopi, Anna Lisa Rita Cuppone, Simona D’Ambrogio, Michele De Tullio, Cosimo Damiano (detto Mino) Felline, Lorenzo Ingusci, Luana Maria Concetta Leopizzi, Rosanna Leuzzi, Ilaria Marra, Massimo Antonio Mazzarella, Stefano Miccoli, Chiara Nestola, Marzia Paglialunga, Egidio Pano, Valentina Ronzino, Carmelo Roberto Russo

Nardò per Bene: Barone Gianluigi, Benegiamo Carlo, Bove Roberta Antonia, Casaluce Valentina, Dell’Anna Gianluca, De Mitri Stefano, De Monte Martina, D’Ostuni Sara, De Paolo Federica, Errico Cosimo detto Mimmo, Filoni Antonio Cosimo, Fonte Carolina, Manieri Elia Maria Giulia, Marsella Ilenia Anna, Mele Anna Rita Grazia, Mellone Cosimo Damiano, Muci Mario, Olla Atzeni Carlo, Paglialunga Egidio, Papa Federica, Petraroli Paolo, Petruccelli Ilaria, Spano Francesca Antonietta, Zuccalà Emanuela

NoiXNardò: Paolo Maccagnano, Stefania Maria Albano, Gabriella Battaglia, Marco Casamassima, Maria Chiara Cavallo, Riccardo Maria Cecchetti, Rosangela Cisternino, Mariella De Tuglie, Marco Donadei, Salvatore Lorenzo Falconieri, Cosimo Filograna, Irene Fracella, Giulio Stefano Giuranna, Federica Greco, Francesco Mazzeo, Simona Negro, Marcello Peluso, Luigi Franscesco Petraroli, Antonio Rutigliano, Carmen Veronica Scardino, Erika Sciacca, Maria Luce Vincenti, Francesco Antonio Russo, Maria Luciana Ingusci

Obiettivo Comune: Giuseppe Alemanno, Federica Buccarella, Stefano Gabriele Alessandro Caputo, Jonathan Casaluce, Giorgia Dell’Anna, Maria Rosaria De Lorenzis, Chiara De Marco, Luca De Pascalis, Eleonora Desiderio, Antonio Italgo Filograna, Marisa Ingusci, Pantaleo (detto Lelè) Manieri, Bernaddetta Marini, Giulio Marzo, Elga Mele, Katia Mellone, Adrian Carmen Muci, Alessandra My, Ilaria Potenza, Alessandra Prete, Federica Renna, Valentina Russo, Agnese Sabetta, Manuela Ucini.

Pippi Sindaco di Tutti: Giulia Puglia, Francesco Plantera, Gabriele Pellegrino, Luigi De Giorgi, Massimo Dito, David Dell’Atti, Pier Luigi Tarantino, Andrea Losavio, Ilaria Spenga, Cinzia De Razza, Maria Angela Guagnano, Serena Assunta Filieri, Mariangela Marsina, Federica Muci, Monica Vetrugno, Eugenio Manca, Gabriele De Paola, Diletta Donadei, Alessandra Grassi, Egidio Falconieri, Stefania Remo, Antonio (detto Tony) Russo, Maria Addolorata Barone, Fabio Nestola

Mino Frasca

Forza Nardò: Paola Mita, Salvatore Russo, Giancarlo Macorano, Antonio Puzzovio, Lucio Rocca, Lorenzo Qualtieri, Andrea Frasca, Martina Giannuzzi, Katia Martignano, Pasquale Sandro Fiore, Sara Gabrieli, Giampiero Bonuso, Rolando Giustizieri, Francesca Dell’Anna, Maurizio Ramundo, Eleonora Troisi, Michelangela Falconieri, Giuseppe Maffeo, Sara Ricupido, Pierluigi Parisi, Vincenzo De Vittorio, Antonio Trignano, Matteo Romano.

Nardò Futura: Rossella Toma,Francesco Paolo Personè, Marcello Giuseppe Resta, Stefania Nobile,Mattia Parisi, Chiara Apollonio, Giovanni Pantaleo Manieri, Rubina Nestola, Gregorio Salvatore Inguscio, Antonio Cretì, Francesca Falconieri, Francesco Carrisi, Francesco Calabrese, Angelica Villani, Maria Grazia Ciavarella, Matteo Cilla, Francesco Natale, Maria Noris Malandugno, Pamela Polo, Alessandro Tempesta, Teresa Vonghia, Marco Zollino, Giovanni Iaia, Cosimo Damiano Zacà.

Cambiamo per Nardò: Paola De Benedittis, Alessandro Presta, Ernesto Portorico, Andrea Lubello, Vanessa De Franco, Francesca Ambrisi, Cristian Bottazzo, Roberta Barone, Nadia Corrente, Valeria Cavallo, Andrea Cuppone, Annarita Colazzo, Donato De Pascalis, Ilaria Delle Donne, Mauro Verena, Massimo Malandugno, Mirko Loria, Denis Polo, Ilaria Trotta, Emanuele Vilei, Marco Spano, Federica Zaccaria, Sara Palumbo, Costantina Sambati.

Nardò Civica: Patrizia De Rosa, Paolo Donadei, Gianluca Fracella, Maria Catasto, Francesco Giuseppe Tassi, Debora Sansone, Angelo Battiato, Tony Filieri, Angelica Fiore, Giuseppe Rossi, Giovanni Vincenti, Libero Paglialunga, Gabriele Fattizzo, Julia Urso, Giorgio Tondo, Giacomo Galistu, Chiara Zacheo, Teresa Antonietta Zicolella, Erika Panico, Simone Calò, Riccardo Guido.

Stefania Ronzino

Nardò Bene Comune: Loredana Bio Nica Biondo, Antonio De Giorgi, Francesca Fanciano, Santina Fracella, Anna Maria Gatto, Domenico Iacobone, Maurizio Maccagnano, Sondra Malagnino, Cosimo Marra, Rita Marra-Stifanelli, Angela Martina, Giuseppe Mazzeo, Giorgio Metafune, Gaia Muci, Giancarlo Paglialunga, Giovanni Rapanà (detto Piero), Massimo Romanello, Livio Romano, Silvia Siciliano, Maria Luisa Tacelli, Marta Tarantino, Damiano Trotta, Francesca Zuccaro.

Carlo Falangone

Partito Demoratico: Daniele Piccione, Lorenzo Siciliano, Teresa Polo, Maurizio Leuzzi, Ilaria Antico, Francesco Coletta, Marzia Bonsegna, Gianfranco Coppola, Barbara Chiara Caputo, Paolo De Benedittis, Paola De Paola, Alessandro De Vito, Ivana Iannelli, Graziano Lupo,Virginia Manta, Giuseppe Mauramati, Romina Marsina, Alessia Potenza, Luca Presicce, Aurora Maria Marzano, Maria Grazia Pierri, Mattia Tedesco

Collettiva: Aloisi Naomi, Giorgio Carcagni, Anna Gloria De Cupertinis, Isabella Durante, Alexandra Rita andriani Frabetti, Elsa Indiano ,Desara Lahi detta Sara, Giorgia Laneve, Gianmarco Giannone, Francesca Manno, Mariachiara Musca, Fabio Orlando, Martina Papa, Niccolò Quaranta, Antonio Russo, Dennis Saponangelo, Marco Sbrandolino, Sarah Spenga, Alberto Tuma

Movimento 5 Stelle: Marco Indraccolo, Andrea S. Rizzo, Eva Caggiula, Lucia Albano, Roberta De Paola, Tiziano De Pirro, Giorgio Latino, Stefania Miccoli, Roberta Olivieri, Laura Margarito, Federico Casciaro, Giuseppe Sanasi, Giuliano Greco, Maurizio Gianni Miccoli, Gabriele Bottazzo, Fabiola Falangone, Giorgia Miccoli, Alessandro Falconieri, Monica Micheli, Andrea Potenza, Luigi Balducci

Futuro Comune: Salvatore Antonazzo, Antonio Bilico, Ignazio Diego Cacudi, Fabio Camisa, Jacopo Cosimo Chiriatti, Andrea Cuppone, Marina Addolorata Isabella De Benedittis, Francesca Giulia De Pace, Graziana De Simone, Serena Di Gesù, Cosimo Falangone, Alessandra Fiorito, Federico Fracasso, Riccardo Indennitate, Giancarlo Marinaci, Anna Maria Orlando, Mauro Papa, Rebecca Parisi, Marcello Emilio Posi, Rosa Rita Rizzello, Mercedes Sebastianutti, Alessandro Toni, Sabina Tubifano, Sheila Verdoscia

Nardò Progressista: Antonio Alfredo Antico, Tiziana Bruno, Angelica Calabrese, Cosimo Caputo, Angela Carbone, Maurizio Dell’Anna, Francesco De Simone, Paolo Arturo Maccagnano, Maria Assunta Martignano, Simone Mundo, Anna Giovanna My, Lara Paglialunga, Stefania Raganato, Luca Salvatore Rizzello, Biagino Ruggeri, Rocco Rutigliano, Eugenia detta Geny Tabacu, Maria Grazia Zacchino