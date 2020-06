Regionali, Boccia invita il M5S a sostenere Emiliano: ‘Michele è un protagonista assoluto del cambiamento’

‘Ho sempre creduto fortemente nell’alleanza con il M5S per la costruzione di un’alleanza sociale ampia alternativa ai sovranismi. Rispetteremo in ogni caso le loro scelte sui territori e gli tenderemo sempre la mano anche dopo le elezioni regionali’.

Scende in campo il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia. Obiettivo quello di compattare il fronte di Michele Emiliano in occasione delle elezioni regionali del prossimo settembre.

Il rischio che la candidatura unitaria di centrodestra nel nome di Raffaele Fitto possa mettere ancora più in evidenza le spaccature all’interno del centrosinistra facendo correre il rischio al Governatore uscente di perdere le elezioni deve essere scongiurato per il ministro pugliese. ‘Fare sintesi’ e superare i distinguo diventa l’obiettivo principale.

Nessun invito rivolto a Renzi e a Italia Viva per ritirare la candidatura di Ivan Scalfarotto, quanto piuttosto un’esortazione al M5S per mettere da parte le divergenze pugliesi e riproporre in periferia ciò che avviene a livello nazionale dove Partito Democratico e grillini sono impegnati in un progetto comune.

Secondo Boccia, Michele Emiliano rappresenta quella candidatura garante di una politica rivoluzionaria che ai pentastellati è stata sempre a cuore. Indebolirla, contrapponendo la scelta di Antonella Laricchia invece di andare a braccetto potrebbe significare consegnare la Puglia alla Lega, a Fratelli d’Italia e a Forza Italia.

‘In Puglia negli ultimi 15 anni c’è stata una rivoluzione che è sotto gli occhi di tutti e uno dei protagonisti assoluti del cambiamento è stato Michele Emiliano per le battaglie fatte sull’ambiente, sulla lotta alle mafie, sullo sviluppo sostenibile, sul sostegno agli ultimi e negli investimenti su cultura e turismo. È tutto lì, tutto riscontrabile – ha detto Boccia nel corso della trasmissione televisiva L’aria che tira -. La storia di Bari e della Puglia di questi 15 anni si è intrecciata e la conoscono tutti. Da una delle tante Regioni del sud in grave ritardo, a terra simbolo del riscatto e riferimento per l’Italia nel mondo. Per il M5S dovrebbe essere naturale sostenerlo e sostenere l’alleanza di governo anche sul territorio. E questo ragionamento vale in ogni Regione italiana. Noi siamo a posto con la nostra coscienza e continueremo a lavorare per costruire un fronte sociale ampio e aperto. In Puglia siamo nella stessa condizione in cui eravamo in Emilia Romagna prima del voto delle regionali, lì sappiamo com’è andata’.