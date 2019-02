Fusione Presicce-Acquarica, tutto pronto. Il nuovo comune nascerà in estate

Cambiano i confini per gli abitanti di Presicce e Acquarica del Capo. A partire dal 1 luglio 2019 i due comuni leccesi si fonderanno segnando un momento significativo non solo per le due piccole realtà salentine ma per l’Italia intera.

“Quella di Presicce e Acquarica è una decisione storica che farà scuola, non solo nella nostra regione ma anche nel resto d’Italia. Perché quando due realtà scelgono di unirsi mettendo da parte campanilismi e divisioni, significa che la comunità tutta ha vinto”, dice Paolo Pellegrino, presidente de La Puglia con Emiliano.

C’è molta soddisfazione nelle parole del consigliere di “Via Capruzzi” in seguito al via libera nel VII Congresso regionale del Decreto di Legge 187 dello scorso 13 settembre. A decorrere dal prossimo luglio, le due amministrazioni cederanno il posto ad un commissario che sarà affiancato dagli attuali primi cittadini. Il 2020 sarà l’anno delle prime elezioni in cui i cittadini del nuovo comune di Presicce-Acquarica potranno eleggere il loro sindaco.

“Mi auguro”, prosegue Pellegrino, “che altri territori, soprattutto nel Salento dove ci sono tantissimi piccoli Comuni, seguano questo percorso legislativo virtuoso che permette di unire le forze sociali, economiche e culturali in una fase storica nella quale i trasferimenti statali agli enti locali sono sempre più in diminuzione. Unire due realtà significa migliorare la gestione amministrativa, offrire servizi più efficienti ai cittadini e ampliare la tutela e il rilancio della cosa pubblica”.