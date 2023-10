Lecce, Amministrative 2024. Il centrodestra si sveglia: ‘È l’ora delle scelte’

Se il centrosinistra leccese in vista delle Amministrative del 2024 che porteranno alle elezioni del sindaco del capoluogo salentino si è attrezzato con le Primarie di coalizione (a fine novembre nei gazebo di città si sfideranno Salvemini e Patti), il centrodestra fino ad oggi era rimasto fermo. Sono stati i parlamentari salentini Roberto Marti, della Lega, Erio Congedo, di Fratelli d’Italia e Andrea Caroppo di Forza Italia a prendere il toro per le corna e chiedere a tutti i protagonisti politici cittadini di fare sintesi.

‘Il tempo delle valutazioni è scaduto, adesso è giunto il momento delle scelte’. La sollecitazione non è passata sotto traccia e il Movimento Regione Salento l’ha colta subito al balzo.

In una nota congiunta, Pierpaolo Signore, coordinatore regionale, Francesco Viva coordinatore provinciale e Giancarlo Capoccia coordinatore cittadino di Lecce del Mrs hanno rilanciato: “Registriamo con soddisfazione importanti interventi che vanno nella direzione di permettere al centrodestra leccese e ai Movimenti Territoriali, liste Civiche e Partiti Centristi, anche provenienti da precedenti esperienze nel centrosinistra, e che aderirebbero al progetto di un centrodestra allargato, di iniziare a lavorare sul territorio per contrastare un centro sinistra e un sindaco uscente che hanno deluso le aspettative della città e dei cittadini di Lecce ma che al momento sono già in campo da soli per la campagna elettorale. Noi siamo pronti, il Movimento Regione Salento è pronto, l’importante è trovare la quadra e scegliere il miglior candidato possibile in tempi brevi per poter poi iniziare a lavorare con l’obiettivo di vincere e dare a Lecce e ai leccesi l’alternativa che merita. Il centrodestra deve scegliere. Lecce ha bisogno del centrodestra unito formato dai partiti e da tutti i movimenti civici che si riconoscono in questa area politica moderata e liberale. Siamo in movimento per una Lecce migliore, per la Lecce del futuro”.

Sullo sfondo ad oggi le candidature che si stagliano sono quelle di Ugo Lisi, parlamentare di lungo corso del centrodestra in grado di fare quella sintesi necessaria a mettere tutti d’accordo e Paolo Pagliaro, noto editore radiotelevisivo e consigliere regionale, nonché anima proprio del Movimento Regione Salento.

Nel frattempo nella giornata di ieri anche i centristi hanno battuto un colpo. Azione, Lecce Futura, Ora Lecce e Puglia Popolare, che esprimono nell’ assise di Palazzo Carafa il presidente del Consiglio Comunale e due consiglieri di maggioranza, hanno fatto un invito a pensare ai programmi prima di avventurarsi nella scelta dei nomi. Dopo aver abbandonato il percorso delle Primarie del centrosinistra, i centristi sembra siano pronti a dialogare anche con il centrodestra.