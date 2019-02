Primarie, colpo a sorpresa nel centrodestra. La Lega candida il Segretario cittadino Mario Spagnolo

La data in cui si svolgeranno c’è; le modalità con cui farlo pure e il comitato di controllo e garanzia anche. Adesso si attendono le proposte da parte dei vari partiti, poi, sabato alle ore 12.00, scadranno i termini per le presentazioni delle candidature e poi, il 17 marzo, urne aperte e parola ai cittadini.

Le primarie di centrodestra a Lecce sono realtà, questo lo si sa da diversi giorni e, dopo aver causato un grossa frattura all’interno di Forza Italia, via via iniziano a uscire i primi nomi dei candidati.

Così, dopo la proposta del partito azzurro di candidare l’ex vicesindaco Gaetano Messuti, da ieri sera anche la Lega, quello che, sondaggi alla mano, è il primo partito d’Italia e, forse, anche d’Europa, ha fatto il suo nome. E non senza sorprese. Per il movimento di Matteo Salvini, infatti, a concorrere alla carica di sfidante di, per il momento, Carlo Salvemini e Arturo Baglivo, sarà il segretario cittadino, Mario Spagnolo.

La decisione al termine di una riunione svolta nella serata di ieri. “Il direttivo cittadino della Lega – si legge in una nota – riunitosi questa sera alla presenza del segretario provinciale Rizzello, del segretario regionale Caroppo e del Senatore Marti, ha deciso di avanzare la propria proposta di candidatura e partecipazione alle primarie per l’individuazione del candidato sindaco di Lecce nella persona del segretario cittadino Mario Spagnolo.

La scelta di un giovane – prosegue il comunicato – tra i primi dirigenti di Salvini a Lecce, è frutto di un percorso di condivisione con tutti i militanti della città, si colloca nel segno del rinnovamento e della freschezza, fattori dei quali anche il centrodestra leccese ha bisogno. Siamo certi, così, di contribuire alla buona riuscita di un’esperienza di partecipazione.