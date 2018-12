Mondo dell’Università e della politica salentine in lutto. Morta a 34 anni Silvia Piccinonno

A poco più di un mese dalla scomparsa di Raffaele Baldassarre, ex Deputato al Parlamento Europeo e Consigliere Regionale, il mondo della politica salentina piange un suo esponente.

Nella giornata di ieri è morta Silvia Piccinonno, ricercatrice universitaria ed esponente di Potere al Popolo. Aveva solo 34 anni e a portala via è stato un brutto male.

La carriera universitaria

Silvia Piccinonno nasce a Tricase e intraprende gli studi accademici presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, consegue la Laurea Triennale in Relazioni Internazionali e Diplomatiche con una tesi in Sociologia generale dal titolo “Il Teatro dell’Oppresso di Augusto Boal: una lettura sociologica”. Prosegue gli studi nel corso di Laurea Magistrale in Sviluppo e Cooperazione Internazionale, discutendo una tesi in Studi Interculturali dal titolo: “Tracce subalterne da/di Rio de Janeiro. L’arte come forma di libertà. E resistenza”.

Riguardo gli studi sull’America Latina, la sua ricerca si concentra in particolare sull’analisi del contesto storico-politico del Brasile contemporaneo: dittatura, transizione democratica, ruolo delle Forze Armate e repressione.

A fine 2016 inizia il Dottorato di Ricerca presso l’Università del Salento.

Potere al Popolo

Oltre allo studio, altra grande passione di Silvia Piccinonno era la politica. Attivista No Tap era stata eletta lo scorso 16 novembre nel Coordinamento nazionale del Movimento.

“È improvvisamente venuta a mancare Silvia Piccinonno, membro del coordinamento nazionale di Potere al Popolo, eletta in Puglia”, è il ricordo, pubblicato sulla pagina facebook, di Potere al popolo”.

“Silvia era una sorella, un’amica, una compagna, una persona stupenda. Porteremo sempre con noi il suo bellissimo sorriso, la sua incredibile vitalità, la sua intelligenza, la sua voglia di conoscere, di scherzare, la sua capacità di avere cura del prossimo. Tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla sono sconvolte dal dolore. Aveva solo 34 anni e tantissimo da dare.

Silvia, quanto ci mancherai”.