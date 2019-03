Primarie, dopo il disastro la Lega raccoglie i cocci. Vicina la resa dei conti tra Marti e Caroppo

Come era prevedibile immaginare, la vera sfida nel centrodestra inizia esattamente all’indomani delle primarie.

Se Erio Congedo può festeggiare una faticosa, faticosissima vittoria e Gaetano Messuti può prendere atto della bella prestazione elettorale offerta, in casa della Lega si leccano le ferite.

Parlare di debacle per il partito di Salvini è assolutamente appropriato. Scarso il risultato di Mario Spagnolo, vicino al 7 per cento dinanzi agli altri competitor che, invece, sforavano abbondantemente la soglia del 40 per cento. Nelle urne i voti per il segretario cittadino della Lega sono stati calcolati con il contagocce a dimostrazione di un disinteresse, anzi, di un disimpegno del “Carroccio” nei confronti del proprio uomo. C’è chi ieri, durante lo spoglio, ci scherzava su: “Forse Caroppo aspettava i voti di Marti, forse Marti aspettava i voti di Caroppo… e alla fine a stento si sono trovati quelli di Spagnolo”.

Nei giorni precedenti, già circolavano voci sul sostegno del senatore leghista Roberto Marti agli altri candidati: chi giurava di un supporto a Messuti, chi era certo di un appoggio a Congedo, visto il patto di ferro con il leader di Andare oltre Pippi Mellone.

In pochi, quasi nessuno, credevano al sostegno da parte del senatore leghista a quello che avrebbe dovuto essere il suo uomo. Ma Marti, proprio il giorno di presentazione di Spagnolo alla stampa, aveva giurato fedeltà alla Lega dicendo davanti a tutti: “Vedrete la sera del 17 marzo, dopo lo spoglio, se il sottoscritto ha o non ha appoggiato Spagnolo”.

Evidentemente, alla fine, Marti ha deciso di non appoggiare Spagnolo, raccogliendo l’ira funesta del Segretario regionale Andrea Caroppo e del Segretario provinciale Elisa Rizzello che pare vogliano investire addirittura gli organi nazionali per la triste vicenda interna al carroccio.

È stata convocata con urgenza, in mattinata, una conferenza stampa che proverà a fare luce sulla situazione e, finalmente, si capiranno i rapporti tra quelle che sembrano essere ormai due fazioni tra loro inconciliabili: da un lato i fedeli al segretario regionale e dall’altro i sostenitori del senatore. Le primarie hanno soltanto squarciato il velo dell’ipocrisia.