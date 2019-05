Proclamazione del Sindaco e comizio di ringraziamento in piazza. Comincia domani il Salvemini-bis

Un successo così netto già al primo turno forse nemmeno lui lo aveva messo in conto. Certamente non lo avevano previsto i suoi avversari che fino all’ultimo hanno sperato almeno nel ballottaggio.

Eppure era evidente sin dal primo pomeriggio di lunedì 26 maggio, man mano che le schede venivano scrutinate in ogni sezione, che il divario tra Carlo Salvemini e Saverio Congedo fosse troppo netto. Il distacco, che in alcuni casi raggiungeva perfino il doppiaggio, era così lampante che la nostra redazione politica, giocando d’anticipo e non senza un minimo di azzardo, lo aveva dato immediatamente per vincitore senza l’ausilio di alcuna coda elettorale.

‘Carlo dopo Carlo’ titolavamo già alle 16.20 e i fatti alla fine hanno confermato un risultato netto che ha portato ai festeggiamenti nel comitato del neosindaco mentre nei quartier generali degli avversari ci si leccava le ferite.

Il centrosinistra, insomma, si prepara alle trattative per la costituzione della prossima giunta mentre il centrodestra si incarta in analisi sulla sconfitta.

Intanti, domani, sabato 1 giugno alle ore 11.00, presso la Sala Consiliare di Palazzo Carafa si terrà la cerimonia di proclamazione e insediamento del sindaco neo eletto.

Carlo Salvemini, poi, a proseguire nella sua giornata di festa, alle ore 19.00 terrà un pubblico comizio di ringraziamento in piazza Sant’Oronzo. Sarà l’occasione di ritornare in quella piazza dove aveva concluso la sua campagna elettorale in un autentico bagno di folla.

Non poche polemiche avevano suscitato le nostre foto del salotto buono della città che testimoniavano quanto esso fosse gremito proprio in occasione di quel comizio di Salvemini. In molti ci accusarono di aver voluto ‘esagerare’, quasi avessimo usato photoshop (sic), nel testimoniare quella piazza rispetto alle location degli altri candidati che sembravano dagli scatti – ed indubbiamente lo erano – meno affollate.

Forse, occhi più attenti, compresi i nostri, avrebbero dovuto capire quello che sarebbe successo a 48 ore di distanza. Eravamo convinti che non sempre tra le presenze in piazza e i voti nelle urne ci fosse corrispondenza biunivoca. In questo caso evidentemente sbagliavamo

Da domani inizia la seconda avventura di Carlo Salvemini alla guida della città. Come sempre racconteremo con onestà e con il giusto distacco la sua nuova esperienza. Alcuni tra i suoi, negli ultimi anni, ci hanno considerato ‘nemici’. Falso! Ci teniamo il gusto e la libertà di raccontare le cose che vediamo per come le vediamo. E così continueremo a fare. Buon lavoro, sindaco.