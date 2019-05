‘Con lo sportello Periferia Amica avviciniamo il Comune ai cittadini’ Saverio Congedo dice sì alla proposta di Raffaele Longo

Periferia Amica, si chiamerà così lo sportello ideato da Raffaele Longo e inserito nel programma del centrodestra dal candidato sindaco di Lecce, Saverio Congedo.

Longo, candidato nella lista di Andare Oltre –PrimaLecce, neopresidente dell’associazione Salento Rinasce, opera come volontario, da anni, nel settore sociale prendendosi cura soprattutto di chi si trova in situazioni di disagio nelle periferie della città.

‘Non è possibile che tante persone diversamente abili e tanti uomini e donne anziani, per il semplice disbrigo di una pratica, debbano fare il giro della città. Viviamo nell’era dell’informatica e della digitalizzazione, della sburocratizzazione e della smaterializzazione, possibile che a Lecce fino ad ora nessuno se ne sia accorto? Ringrazio Saverio Congedo per la sensibilità che sta presentando verso questa tematica’.

L’idea in effetti è abbastanza semplice, ma a volte proprio nella semplicità si nascondono le grandi conquiste: ‘Noi vogliamo portare il Municipio nelle periferie e con questo sportello certamente lo faremo. In che modo? Chiunque abbia bisogno del disbrigo di una pratica e versi in situazione di disagio, si recherà in questo ufficio e presenterà le sue esigenze. Sarà il personale di Periferia Amica, adeguatamente formato, a prendere in carica l’esigenza e la richiesta, attivando l’iter necessario per poi consegnare a chi ne ha bisogno il fascicolo già evaso’.

Durante la conferenza stampa, il candidato di Andare Oltre – PrimaLecce, ha fatto sua anche una battaglia che nelle ultime settimane è stata lanciata dal Pronto Soccorso dei Poveri, una battaglia che vuole consentire l’accesso ai diversamente abili nelle zone ztl delle città senza il farraginoso sistema del fax che anticipa la loro presenza nelle zone off limits alla Polizia Municipale.