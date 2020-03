Il Governo inasprisce le sanzioni: multa fino a 3mila euro per chi trasgredisce

Nuove multe e nuove sanzioni, ma anche restrizioni che possono estendersi fino al 31 luglio. Il Governo vara il nuovo Decreto Legge che inasprisce le pene per chi vìola i divieti imposti per contenere il rischio di diffusione del contagio del Covid-19.

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alle misure per punire chi non rispetta i divieti, restringendo ancora di più i casi di spostamento. Il provvedimento è stato presentato in una conferenza stampa dal Premier Giuseppe Conte. Cosa salta subito all’occhio? Certamente la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro per chi si muove senza i comprovati motivi.

“Voglio precisare – ci tiene Conte – che sono orgoglioso di come l’Italia stia reagendo a questa emergenza. La stragrande maggioranza dei cittadini sta rispettando le norme imposte perché per vincere questa battaglia è fondamentale remare tutti nella stessa direzione”.

Il DL, si precisa, non deroga alle norme adottate con i precedenti decreti di Conte, ma ordina la disciplina in un unico testo. Non solo: ogni provvedimento adottato dovrà essere presentato ogni 15 giorni al Parlamento.

CLICCA-QUI-E-SCARICA-IL-DECRETO-LEGGE