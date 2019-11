Puglia, il M5S si organizza per le Regionali 2020. Il maltempo rinvia le ‘riunioni territoriali’ per scaldare il cuore dei cittadini

«Vogliamo cambiare la nostra regione per trasformarla in un luogo in cui poter vivere, lavorare e studiare senza corruzione, con servizi efficienti e una sanità che funzioni. Gli incontri in queste due giornate saranno un’occasione preziosa per tutti, iscritti e non, per poter contribuire alla stesura di un programma che sia il più possibile rappresentativo e condiviso. Cittadini esperti, iscritti o semplicemente interessati alla vita della nostra regione, che in questi anni hanno seguito l’attività del Movimento 5 Stelle, potranno portare il loro contributo»

Si chiamano riunioni territoriali quelle svoltesi il 22 e che si sarebbero dovute tenere anche il 23, ma a causa del maltempo sono state annullate per il secondo giorno. Hanno tutta l’aria, però, di essere autentici stati generali dei pentastellati pugliesi che non si rassegnano al declino di un movimento che dato per morto, o quasi, a livello nazionale, si dimostra vivo e vegeto nella nostra regione e si danna l’anima sui grandi temi per non farsi trovare impreparato – come invece è successo altrove – all’appuntamento con gli elettori in occasione delle Regionali del 2020.

Sembra piuttosto un autentico tour de force quello di Antonella Laricchia e Barbara Lezzi, rispettivamente referente regionale e parlamentare della campagna elettorale, insieme a consiglieri regionali, parlamentari, consiglieri comunali e sindaci che si stanno dando appuntamento con i cittadini di tutte le sei province pugliesi per confrontarsi con loro e raccogliere idee e proposte.

Riunioni territoriali del M5S, il programma del week-end

Si è cominciato ieri mattina, sabato 23 novembre, a Foggia, nel Palazzetto dell’Arte ‘Andrea Pazienza’ per proseguire poi a Canosa di Puglia, nel pomeriggio, nella sala convegni dell’Istituto San Giuseppe e chiudere alle 19.30 a Noicattaro nella sala consiliare del Municipio.

Oggi, domenica 24, l’appuntamento sarebbe dovuto essere a Mottola alle ore 11.00 nella sala convegni di via Vanvitelli per proseguire il pomeriggio a San Vito dei Normanni alle 15,30 nella sala conferenze del Chiostro dei Domenicani e chiudere il week-end a Lecce, alle ore 19.30, presso l’Hilton Garden Inn. Tuttavia, a causa dell’allerta meteo e del maltempo, il secondo giorno di incontri è saltato, annullato a data da destinarsi per non creare problemi all’incolumità dei militanti.

Regionali di Puglia 2020, il dibattito in casa M5S

I pentastellati, in linea con quanto ha chiesta la Piattaforma Rousseau nell’ultima consultazione, scendono in piazza, battono il territorio palmo a palmo, perché in Puglia hanno deciso che entro il 10 dicembre sarà formulata la proposta definitiva su programma, candidature e coinvolgimento della società civile per le elezioni regionali del 2020.

Negli incontri che si sarebbero dovuti concludere stasera a Lecce e che proseguiranno prossimamente, il dibattito sarà sui temi della campagna elettorale: dal metodo di partecipazione alla stesura del programma, ma anche le modalità di individuazione e coinvolgimento nella campagna elettorale e nelle candidature di cittadini non iscritti al Movimento 5 Stelle. Si parlerà anche di organizzazione territoriale degli attivisti, regole per le candidature e si accoglieranno suggerimenti per la stesura definitiva del programma elettorale.

Questioni serie che si affrontano con la giusta tempistica. Mentre altrove i Cinque Stelle hanno aspettato che le dritte e l’eventuale successo elettorale arrivassero a cascata da Roma sulle periferie, l’impressione è che in Puglia si voglia invertire la rotta, come avviene un po’ in tutte le organizzazioni politiche seriamente strutturate.

«Sarà una grande occasione per incontrarsi, confrontarsi e raccogliere i consigli, pareri e idee di tutti i cittadini della Puglia» dicono Antonella Laricchia e Barbara Lezzi.