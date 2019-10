Troppi incidenti mortali sulla Surbo-Torre Rinalda, Sentire Civico: “Comune assente. Intervenga il Prefetto”

L’arteria Surbo Torre Rinalda continua ad essere teatro di morte nell’indifferenza del Comune di Lecce. In questi mesi, numerose sono state le mie sollecitazioni per sensibilizzare le istituzioni sul delicato tema che rischia da un giorno all’altro di vedere, a causa dei ritardi nella gestione del problema, l’arteria in questione trasformarsi nuovamente in palcoscenico di incidenti mortali”, con queste parole, Gialuca Scozzi, coordinatore cittadino di Surbo di Sentire Civico, denuncia la situazione di pericolo in cui versa l’arteria stradale, troppo spesso scenario di incidenti gravi, anche mortali.

Provincia Sì, Comune No

“Mentre la Provincia di Lecce ha terminato la messa in opera dell’illuminazione pubblica – prosegue la nota stampa inviata alle redazioni dall’Associazione – il Comune di Lecce a oggi, continua a rimandare la messa in sicurezza. A poco sono serviti i proclami Dell’assessore ai Lavori Pubblici di Lecce Alessandro Delli Noci, poiché nulla è stato realizzato dall’amministrazione.

L’incrocio della morte resta senza impianto semaforico, il rifacimento della segnaletica non è stato eseguito, facendo persistere la grave pericolosità di un tratto stradale che ha già mietuto molte vittime”.

L’intervento del Prefetto

“Le attese sono finite e non è possibile diventare complici di una tale situazione di pericolo.

Detto ciò, il coordinatore provinciale di sentire Civico Giancarlo Capoccia e il coordinatore Cittadino di Surbo, Gianluca Scozzi, chiedono in immediato intervento del Prefetto in merito alla vicenda, poiché siamo difronte ad una vera emergenza purtroppo non compresa dall’attuale amministrazione comunale.