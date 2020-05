Stadio “Via del Mare”, dal sindaco l’ok per la gestione all’US Lecce

La strada verso la gestione in esclusiva dello stadio “Via del Mare” all’Unione Sportiva Lecce. La notizia, tra le più importanti degli ultimi anni sia a livello sportivo, che a livello sociale, arriva dal Sindaco Carlo Salvemini che, con una nota, ha spiegato come la Giunta ha dato l’ok alla delibera di indirizzo.

Si legge dal Primo Cittadino: “dopo il passaggio a vuoto dell’avviso pubblico per la concessione del diritto di superficie, riprende così il percorso che condurrà in tempi brevi, e nel rispetto del quadro normativo vigente, a concedere la gestione dello Stadio per dieci anni alla società sportiva che fa battere i cuori di tutti gli sportivi leccesi, l’Unione Sportiva Lecce. Come sapete, il Comune non è nelle condizioni finanziarie per assicurare la manutenzione straordinaria dello Stadio, che ha già avuto e avrebbe ancora bisogno di lavori di adeguamento agli standard della FIGC e dell’UEFA.

Inoltre, guardando alla crescita di tante società sportive di territori di provincia, come il nostro, vediamo come la modernizzazione dello Stadio e dei suoi utilizzi sia stata una chiave strategica. Anche a Lecce vogliamo mettere la società nelle condizioni di poter disporre di questo bene strategico“.

Quindi la sintesi delle tappe che hanno preceduto questa scelta e quelle che ora verranno: “la società – spiega Salvemini – ha fatto giungere al Comune all’inizio di aprile una proposta di Concessione e un Piano economico e finanziario della gestione dello Stadio di alto profilo, che se realizzata andrebbe a produrre benefici per tutti: i tifosi, la comunità, il quartiere, il Comune e, ovviamente, la stessa società liberando il Comune dai costi insostenibili delle manutenzioni straordinarie e assicurando ampia ed esclusiva facoltà d’uso dell’impianto alla società.

Con la delibera di indirizzo abbiamo incaricato un gruppo di lavoro di valutarne gli aspetti tecnici, confrontandola con l’attuale concessione in essere. Spetterà poi al Consiglio Comunale, che è l’organo sovrano nella gestione del patrimonio dei cittadini – quale lo Stadio è – esprimere una sua valutazione sulla proposta dell’US Lecce, prima che l’amministrazione proceda al nuovo bando“.

Insomma, strada spianata verso un progetto che accontenterà tutti. “Comune e U.S. Lecce lavorano fianco a fianco da anni per assicurare un futuro sostenibile allo Stadio della nostra città. Ringrazio il Presidente Saverio Sticchi Damiani e la società per l’approccio costruttivo e la capacità di visione strategica, requisiti fondamentali per realizzare un progetto di queste caratteristiche. Andiamo avanti, uniti”, conclude Carlo Salvemini.