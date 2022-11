Al via il Minerva bis, proclamato il Presidente della Provincia: “Pronti ad affrontare ancora le sfide della modernità”

Si è confermato lo scorso 11 novembre. Con 56.517 voti ponderati (pari a 713 schede) e una percentuale pari al 60%, il sindaco di Gallipoli Stefano Minerva, ha avuto la meglio su Michele Sperti, primo cittadino di Miggiano, diventando, per la seconda volta consecutiva, Presidente della Provincia di Lecce.

Un’ulteriore riconferma quella del 36enne gallipolino, che un anno prima, era stato chiamato dai suoi concittadini a bissare la sua guida a capo dell’Amministrazione della “Città Bella”.

Questa mattina, in un’Aula Consiliare di Palazzo dei Celestini, gremita in ogni ordine di posto, la proclamazione a numero uno di “Corso Umberto I”.

“Quella di oggi è una nuova emozione, che si riallaccia alle emozioni personali e collettive che abbiamo costruito in questi anni”, ha affermato Minerva.

“Essere eletto per la seconda volta Presidente della Provincia, dopo essere stato rieletto anche Sindaco di Gallipoli, è un traguardo importante che non solo mi dà il coraggio di continuare ad affrontare le sfide della modernità, ma anche responsabilità ed entusiasmo nel rispondere ai cittadini e alle persone che con tanta generosità ci hanno fatto conseguire questa vittoria.

Ripartiamo da dove abbiamo lasciato, dal messaggio lanciato a livello nazionale, quello secondo il quale una riforma, anche se sbagliata, deve essere vista con la capacità di affrontare politicamente una visione e anche con i limiti che la legge ci ha imposto, abbiamo raccontato all’Italia che un’idea di sviluppo, di crescita, di stare vicini ai più deboli, di non dimenticare gli ultimi, di costruire attraverso il sogno una visione generale che guardi al futuro è possibile.

C’è la volontà di rafforzare il lavoro pubblico e rendere Salento in Bus gratuito, continuare gli interventi sulle scuole, che sono luoghi in cui si studia – vere e proprie città dei nostri ragazzi – continuare il percorso di riforestazione, dove siamo stati il primo Ente nel Paese a occuparci di ambiente in maniera così decisa, continuiamo su questo percorso, perché il futuro lo dobbiamo costruire noi.

Sulla Strada Statale 275, mi sento di dire che dopo 20 anni di dibattito, abbiamo aiutato ad accompagnare lo sblocco di una situazione non solo vetusta e stantia. Come ha riferito il Commissario, tra aprile e maggio partiranno le gare per il primo lotto e penso che sia una nuova conquista di una nuova idea di Provincia che abbiamo contribuito a costruire.