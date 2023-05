Baschirotto in Nazionale. Mancini convoca il difensore del Lecce per la Nations League

Dopo la salvezza, un’altra bella notizia per il Lecce di Saverio Sticchi Damiani. Federico Baschirotto colpisce ancora, dal momento che il Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha convocato il difensore del Lecce per la fase finale della Nations League. Un tributo al Calcio vero, quello fatto di passione e lavoro.

‘Vai Federico, allora! Trasformati ancora in un super difensore, e questa volta fallo per tutta l’Italia’, dicono i tifosi.

Baschirotto, al suo esordio in serie A quest’anno, si è fatto notare e amare subito anche dagli intenditori, e adesso consacra questa sua stagione fatta di successi e felicità con la convocazione ufficiale nella Nazionale italiana.

Il giorno dopo i festeggiamenti per la salvezza in serie A con il Lecce, il difensore veneto, proveniente dall’Ascoli, è stato chiamato a compiti d’amor patrio.

Si avvera così la profezia di chi lo aveva lanciato e supportato, fin da quando nella scorsa estate (in un ruolo non suo) fece impazzire l’attacco dell’Inter, annullando addirittura Romelo Lukaku.

Insomma, cose da film. Tutto meritato! Noi che lo abbiamo visto in allenamento possiamo dire che Federico merita tutto e di più, e non siamo certo qui, avidamente e gelosamente, a pretenderne la permanenza a Lecce, ma solo ad incoraggiarlo a crescere nella sua professione, ovunque vada e in qualsiasi avventura sarà chiamato. Quando si apprezza qualcuno si deve cercare solo la sua realizzazione. Noi per ora non possiamo che dirgli ‘grazie’.

Spiace solo la mancata convocazione di Vladimiro Falcone. Il super portierone leccese avrebbe meritato questa gioia. E a proposito di gioie, il Presidente del Lecce ha ricevuto il Premio Giuseppe Prisco per la correttezza e la trasparenza della gestione societaria dei giallorossi.

Nella Nations League l’Italia se la dovrà vedere con Spagna, Olanda e Croazia.