Cresce l’attesa per Lecce – Verona, a spingere i giallorossi alle 20.45 anche i bambini delle comunità per minori

Semaforo verde per il ritorno del Via del Mare tra gli stadi della massima serie. Dopo il debutto ufficiale in occasione del match di Coppa Italia contro la Salernitana, è atteso in serata il fischio iniziale del secondo turno di Serie A, che vedrà i giallorossi ospitare l’Hellas Verona di Ivan Juric.

La compagine di Liverani, chiamata a riscattare la pesante sconfitta maturata nel posticipo di lunedì contro l’Inter, potrà contare anche in questa stagione sul sostegno dei bambini dei centri e delle comunità per minori, a seguito della consegna di 146 tessere stadio che l’U.S. Lecce ha destinato al Comune a fini educativi e sociali, per consentire la fruizione degli spettacoli sportivi ai ragazzi ed alle fasce più deboli della città.

Il sindaco di Lecce Carlo Salvemini ha consegnato le tessere ai responsabili della Comunità educativa “Ambarabà”, del Centro socio educativo “Volare Alto”, del Centro socio educativo diurno “La sorgente”, della Comunità educativa “Chiara luce”, delle Suore discepole del Sacro Cuore, della società cooperativa “Tam” e “Villa Morello” comunità Emmanuel, centri impegnati nel sostegno di minori con problematiche di disagio sociale e familiare.

I responsabili saranno tenuti alla rendicontazione settimanale dell’utilizzo delle tessere, destinate esclusivamente all’ingresso dei minori e dei relativi accompagnatori, individuati dagli stessi operatori delle comunità.

Si dice soddisfatta l’amministrazione, che da Palazzo Carafa manifesta l’orgoglio di aver promosso per il terzo anno consecutivo un’iniziativa orientata alla integrazione delle frange deboli della città.

“Siamo felici di rinnovare questa attenzione nei confronti delle ragazze e dei ragazzi, delle bambine e dei bambini che frequentano o sono ospitati stabilmente nelle comunità per minori in città” afferma il sindaco Carlo Salvemini, che ribadisce l’impegno a promuovere la fruizione delle attività sportive affinché lo sport possa giocare un ruolo importante nella formazione e nell’educazione dei ragazzi.

“Il gioco di squadra, l’appartenenza alla comunità e il rispetto degli avversari – continua il primo cittadino – saranno positivamente trasmessi ai nostri ragazzi dai calciatori che scenderanno in campo nel nostro stadio nel prossimo campionato”.

(La foto di copertina è di Gabriele Letizia)