“Svolto un buon allenamento. Alla ripresa sarà un nuovo campionato”, Baroni commenta l’amichevole di Udine

Una partenza sprint dei giallorossi che hanno giocato molto bene per i primi 15 minuti del match, poi, il calo fisico, forse dovuto ai carichi di lavoro e da lì in poi è uscita l’Udinese che ha segnato nel primo e nel secondo tempo, aggiudicandosi, con il punteggio di 2-0, l’amichevole di ieri alla “Dacia Arena”.

“La squadra ha corso ed è la cosa più importante, ha anche sviluppato un buon gioco e a parte il risultato, che al momento mi interessa meno, anche se è importante, abbiamo avuto alcune occasioni da gol non concretizzate, però, è stato un buon allenamento, sia da un punto di vista fisico che mentale. Adesso, testa all’amichevole del 28, che ci condurrà al Campionato”, ha commentato mister Marco Baroni al termine della partita.

“In questa nuova preparazione, abbiamo visto di svolgere un lavoro duro dal punto di vista fisico, i ragazzi si sono impegnati tantissimo, è stata quasi un nuovo ritiro, era doverosa visto la lunga sosta e sappiamo che alla ripresa partirà un nuovo torneo, sotto tutti gli aspetti. Sarà dura, sarà provante, ma abbiamo lavorato non tralasciando alcunché per esserci.

Questo è un campionato difficile, ripartiamo come abbiamo sempre fatto, le gare vinte prima della pausa danno la misura della forma e del miglioramento e allo stesso tempo fanno capire che non bisogna sbagliare nulla e lo abbiamo visto anche oggi, quando abbiamo preso gol su palla inattiva e su una profondità non gestita bene. Bisognerà sbagliare poco, il meno possibile.

Le quattro convocazioni in nazionale sono una gratificazione per il lavoro che si sta svolgendo. I ragazzi sono stati chiamati in maglia azzurra, ma è merito anche di tutta la squadra, di tutti i compagni. Adesso bisogna riportare l’attenzione, la voglia e il cuore al Campionato, perché è solo giocandolo bene che si possono raggiungere tutti gli obiettivi.

Calcisticamente sarebbe bellissimo ripetere il 2022 e ci lavoreremo tutti insieme, allo stesso tempo voglio augurare a tutti di trascorrere un bel Natale e che il nuovo anno sia per tutti pieno di gioia e salute”.