Il post Virtus Francavilla Lecce, Baroni: “Nelle grandi difficoltà la sfida più bella, siamo pronti ad affrontarla”

“In questa partita ho ricevuto le indicazioni che mi aspettavo, i ragazzi, nonostante i carichi di lavoro settimanali, hanno cercato il gioco con una squadra che era anche un po’ bassa. Abbiamo gestito bene le transizioni avversarie e anche creato, con poca lucidità, vero, ma questo me lo aspettavo, perché, con il campo sintetico e la mole di lavoro svolta durante gli allenamenti non è certamente facile”, con queste parole mister Marco Baroni analizza la gara di ieri sera che ha visto il Lecce impegnato contro la Virtus Francavilla in una amichevole vinta dai giallorossi grazie al gol del canterano del Barcellona Gonzalez.

“Per quel che riguarda Gonzales, ha segnato, ma non sto attento al gol. Oggi abbiamo messo a segno una marcatura, avremmo potuto farne altre, a volte quando abbiamo ‘bucato’ non c’è stata la convinzione e la cattiveria che bisogna avere con le mezze ali e gli attaccanti esterni. Gonzalez sappiamo che forse è il calciatore più pronto dal punto di vista sia fisico che muscolare, poi è chiaro che la Serie A sia un’altra cosa, ma sta crescendo.

In questo momento ci sono Corvino e Trinchera che stanno lavorando sul mercato notte e giorno e la mia attenzione è rivolta solo al campo e al lavoro, abbiamo pochissimo tempo, dobbiamo disputare ancora un’amichevole importante e subito dopo c’è la gara di Coppa Italia con il Cittadella e dopo una settimana c’è l’Inter e ci dobbiamo far trovare pronti. Nelle grandi difficoltà, come ho sempre detto, è racchiusa la sfida più bella e la affronteremo come abbiamo fatto lo scorso anno”