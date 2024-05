Cagliari-Lecce 1-1, Krstovic la riprende e regala un punto pesante. I pali negano la vittoria

Finisce 1-1 la sfida salvezza tra Lecce e Cagliari. I sardi passano in vantaggio con Mina a metà del primo tempo, subiscono il pari a fine partita grazie alla zampata di Krstovic (che appoggia in rete l’invenzione di Almqvist) e sfiorano il gol vittoria nel recupero, un gol negato due volte dai pali (leggi le pagelle).

Dopo il pareggio con tanto amaro in bocca di domenica scorsa contro il Monza, nel lunch match della domenica i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Unipol Domus”, ex “Sant’Elia” nella sfida che li ha visti opposti al Cagliari.

Entrambe le compagini hanno giocato per ottenere la massima posta in palio, i padroni di casa per fare sì di allungare la distanza dalla zona pericolosa della classifica e i salentini perché, una vittoria, regalerebbe quasi la matematica salvezza.

“Non penso sarà una gara tattica, ma conteranno l’atteggiamento, l’intensità, l’aggressività e così via”, ha affermato mister Luca Gotti alla vigilia della sfida nella quale ha ritrovato Ramadani, schierato dall’inizio al posto di Rafia, per il resto il tecnico veneto si è affidato agli stessi calciatori della sfida con i brianzoli.

La formazione iniziale

Il Lecce, quindi, si è schierato con il consueto 4-4-2 con Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo; Oudin, Ramadani, Blin e Dorgu in mediana; Krstovic e Piccoli a comporre il tandem d’attacco.

Il primo tempo

I padroni partono forti, ma il primo tiro della partita si registra solo al 10mo. Ripartenza degli isolani, Luvumbo crossa e l’ex Lapadula prova la ‘forbice’, facile per Falcone. Al 14mo Piccoli, in ritardo, compie un fallo su Luvumbo, il sig. Mercenaro fischia la punizione e ammonisce il calciatore scuola Atalanta che, a causa della diffida, salterà la prossima gara con l’Udinese.

Cagliari in vantaggio, ma il Var annulla

Al 16mo arriva il vantaggio dei padroni di casa. Pongracic perde palla ai danni di Deiola, che non ci pensa due volte e tira, la sfera viene impattata da Gaetano e va in gol. Il direttore di gara in un primo tempo convalida, ma poi richiamato dal Var visiona le immagini e annulla. Alla base della decisione, un fallo di mano proprio dell’ex centrocampista dei giallorossi prima del tiro.

Padroni di casa in vantaggio

Al 26mo il Cagliari va in vantaggio, meritatamente. Corner per gli isolani, Kristovic respinge, la palla arriva a Gaetano che tira e prima che possa arrivare tra i pali viene intercetta da un liberissimo Mina che sottoporta appoggia in gol.

Cagliari in 10

Al 43mo gli isolani rimangono in inferiorità numerica. Ramadani subisce un fallo da Gaetano, l’arbitro, in un primo momento mostra il giallo al calciatore rossoblù, ma anche questa volta viene richiamato dalla sala Var e dopo aver visto le immagini, decide di cambiare provvedimento disciplinare, mostrando il cartellino rosso all’autore del fallo.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi entrano in campo con un cambio. Sansone, infatti, prende il posto dell’ammonito Roberto Piccoli.

Al 46mo il Lecce si fa vedere dalle parti di Scuffett, con il tiro da buona posizione di Gallo che va sopra la traversa. Al 42mo il tiro da fuori di Blin termina alto. Al 58mo il colpo di testa di Dossena viene bloccata in presa da Falcome. Al 59mo secondo cambio per i salentini. Fuori uno spento Dorgu e dentro Pierotti. Al 62mo occasione per i salentini, cross di sansone e tiro al volo di Oudin, la palla, però, va di poco a lato. Al 65mo Lecce ancora pericoloso, cross di Gallo e colpo di testa di Pierotti, la palla è centrale e Scuffet respinge di pugno. Al 70mo il colpo di testa di Gendrey va alto. al 74mo Scuffet respinge il corner calciato direttamente in porta da Sansone.

Krstovic pareggia

All’83mo arriva il pareggio dei giallorossi. Percussione di Gallo che giunto al limite passa ad Almqvist, l’esterno controlla, e crossa rasoterra per Krstovic che a porta vuota deposita in rete.

All’86 salentini a un passo dal vantaggio. Corner di Sansone e colpo di testa di Baschirotto, il pallone supera Scuffet, ma va a infrangersi contro il palo. All’88mo ancora un’occasione per i giallorossi, cross di Almqvist e colpo di testa di Krstovic che sbatte sulla traversa. Trascorso un minuto, l’estremo dei cagliaritani si oppone alla botta dal limite di Blin.

Entrati in campo quasi a non prenderle, i giallorossi partono male, vanno in svantaggio e non fanno granché nel corso del primo tempo, poi, arriva la svolta della gara con l’espulsione di Gaetano e nella ripresa il tiro al bersaglio alla porta di Scuffet che, però, non regala la vittoria, ma solo un pareggio, complici anche due pali. Un Lecce oggi, forse, leggermente sottotono quello visto in Sardegna, ma che con il pari di oggi mette un altro importante tassello verso la salvezza. Lunedì si torna al “Via del Mare” nella sfida con l’Udinese.