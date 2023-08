Oggi ultima gara in giallorosso per Ceesay. L’attaccante va al Damak F.C. Saudi Club

Assan Ceesay non è più un calciatore del Lecce, quella di oggi, se scenderà in campo, sarà l’ultima partita con la maglia giallorossa, a meno che non superi le visite mediche, ma sembra un’ipotesi, molto, ma veramente molto, remota…

“Per lui abbiamo avuto due offerte che non si sono finalizzate, perché fino a un certo punto hanno avuto continuità e poi sono svanite, come spesso accade”, così, pochi giorni fa, il Responsabile dell’Area Tecnica giallorossa Pantaleo Corvino, in una conferenza stampa nella quale ha fatto il punto del mercato, commentava la trattativa saltata per il trasferimento dell’attaccante in terra saudita.

Evidentemente negli ultimi giorni c’è stata un’accelerazione, oppure, ci troviamo di fronte a un’altra “bugia onorata” dell’asso del mercato di Vernole, non nuovo, da fuoriclasse quale è, a questi colpi di teatro – come avvenuto alcuni anni fa per Stefano Trinchera tornato nel Salento in veste di Direttore Sportivo.

A ogni modo, l’attaccante gambiano ha raggiunto l’accordo con il Damak F.C. Saudi Club, società della Lega Saudita Professionistica.

Dopo la partenza di Hjulmand destinazione Sporting Lisbona, è il secondo “pezzo da 90”, che lascia Lecce e ora più che mai, c’è la necessità di intervenire con forza sul mercato per cercare una prima punta.

Ceesay, al termine della gara di Coppa Italia di questa sera, raggiungerà la nuova società per sottoporsi alle visite mediche.