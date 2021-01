Calciomercato, la Stella di Falco è Rossa. Pippo al passo d’addio

Siamo ai saluti finali tra il Lecce e Filippo Falco. La querelle che ha interessato il fantasista di Pulsano nelle ultime settimane pare giunta all’epilogo: Pippo sta per dire sì alla sua prima avventura all’estero, pronto ad approdare nel blasonato club della Stella Rossa di Belgrado. Dopo tanti rumors, attacchi e presunte trattative con club di Serie A, stavolta pare proprio che i serbi, padroni indiscussi della Super Liga, abbiano messo sul piatto l’offerta giusta, molto vicina a milione e mezzo chiesto dal Lecce per far spiccare il volo lontano dal Salento a Falco.

La rottura tra il numero 10 e il club giallorosso è ormai consumata: se in estate Pantaleo Corvino aveva convinto il ragazzo a ripartire dalla serie cadetta nonostante pressione dalla A, in questa sessione di mercato il divorzio pare davvero inevitabile. La questione era emersa prepotentemente proprio alla vigilia dell’apertura del mercato di riparazione, quando il Presidente Sticchi Damiani ammise la presenza di un gentlemen’s agreement (una sorta di clausola rescissioria) che avrebbe permesso al ragazzo di liberarsi dal contratto davanti al pagamento della somma fissata dalla dirigenza di via Costadura.

In queste ultime settimane molte erano state le voci che volevano il ritorno di Pippo Falco in Serie A, ma tali sono rimaste. Alla fine l’offerta più vicina alle condizioni del Lecce è giunta dalla Serbia da dove la blasonata Stella Rossa (prima in classifica in campionato e prossima avversaria del Milan in Europa League) avrebbe offerto 1,2 mln, più bonus. Le cifre per concludere l’affare, quindi, ci sarebbero e anche Falco avrebbe espresso gradimento per la nuova destinazione.

La frattura, ad ogni modo, è ormai insanabile. Alla dirigenza giallorossa non è per nulla andato giù l’ultimo confronto con il giocatore che, alla vigilia del big match contro l’Empoli, avrebbe chiesto a mister Corini di non essere convocato.

Troppa, evidentemente, la voglia del ‘Messi del Salento’ di misurarsi in una nuova piazza, forse più stimolante di quella che lo ha cresciuto, che lo ha lanciato nel calcio che conta e che due anni fa gli ha permesso di tornare ad essere assoluto protagonista. Dopo una buona Serie A, quest’anno per Falco solo 10 presente e due gol tra i cadetti. A 28 anni, Pippo ha ritenuto (legittimamente, si intende) di dover fare il famigerato ‘salto di qualità’.

I contatti tra le parti sono fitti e pare che la trattativa possa andare in porto nelle prossime ore.