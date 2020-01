Saponara: “ho bisogno di sentirmi al centro di un progetto e Lecce è la piazza giusta”

Giornata di presentazioni quella odierna in casa Lecce. Alla stampa e ai tifosi salentini è, infatti, giunto Riccardo Saponara, ultimo arrivo in casa Lecce, arrivato in prestito dalla Fiorentina.

Per lui, che ha già iniziato ad allenarsi con il resto dei nuovi compagni, sorrisi e voglia di tornare protagonista in una piazza che, nonostante le ultime opache due stagioni, crede molto in lui.

Solo 4 presenze quest’anno con la maglia del Genoa, ma il Lecce crede, da tempo, in lui: cercato già in estate, è stato il mercato invernale a portarlo finalmente alla corte di Liverani. Può certamente dirsi il trequartista che il tecnico non ha mani avuto nella sua esperienza salentina. Un ruolo fondamentale il suo perché fino ad oggi il mister nel suo 4-3-1-2 non ha mai avuto tra le sue frecce da scoccare la tecnica, la forza, la velocità e il dribbling che Saponara può indubbiamente garantire.

“Voglio ringraziare la società – ha spiegato subito il 29enne di Forlì. Presentato dal Direttore Generale Giuseppe Mercadante. Questo club mi ha voluto tanto, con perseveranza, e darò il massimo per essere utile alla causa giallorossa”.

Cercato tanto, come detto, Saponara prosegue: “Lecce come destinazione mi ha sempre intrigato tanto: c’erano stati vari contatti in passato e stavolta è andata bene. Ho subito parlato con il mister che mi ha fatto capire quanto sia importante per lui il ruolo del trequartista: io ho bisogno di questo, di sentirmi al centro di un progetto tecnico. Il mio modello storico è Kaka, ma io ho caratteristiche mie che penso a sfruttare al meglio”.

Per lui parla la carriera: dalla B con l’Empoli all’olimpo con il Milan. Poi Fiorentina, Samp, Genoa. Oggi Lecce: “ogni giocatore ha una carriera differente. L’esperienza al Milan mi ha travolto positivamente. Forse ero giovane e non ho saputo giocarmi al meglio quella chance. Ma non ho rimpianti: io gioco per divertirmi e guardare al passato non serve. Da oggi al primo posto c’è solo la salvezza per il Lecce”.

Saponara, che ha iniziato ad allenarsi in giallorosso però in differenziata, spiega il suo stato fisico: “io sto bene, ma è chiaro che le scelte di formazione non spettano a me. E’ risaputo che non gioco una partita ufficiale da diverso tempo. Solo trequartista? Ultimamente ne ho provati diversi di ruoli, ma è chiaro che sulla trequarti mi trovo a mio agio. Ma la posizione in campo la deciderà il mister di volta in volta.

Conosco diversi elementi della rosa: tutti mi parlano con entusiasmo di questa piazza, confermando le mie impressioni che avevo prima del trasferimento. Ho tanta voglia di ripagare questa accoglienza. Con Lapadula abbiamo in comune l’esperienza non proprio rosea al Genoa: non so perché non ho trovato spazio in Liguria, ma non provo rabbia. Se guardo in avanti vedo solo positività“, conclude.

Le altre dal mercato: Riccardi al Pisa

Ora si attendono altre novità dal mercato: sono due le pedine che mancano allo scacchiere giallorosso, cioè un altro centrocampista e, verosimilmente un difensore centrale. Resta caldo il nome di Afriyie Acqua che ieri era atteso in Salento, salvo poi scendere in campo con il Malatyaspor per l’impegno di Coppa di Turchia. L’affare dovrebbe comunque andare in porto (prestito con diritto di riscatto), ma il DS Meluso resta vigile e sonda altri profili.

In uscita, oggi sarà la giornata del passaggio di Davide Riccardi al Pisa: il giovane difensore vuole giocare con continuità e il campionato cadetto potrebbe fare al caso suo (in Toscana ci andrà in prestito con opzione e contro-riscatto in favore del Lecce). Ultime ore in giallorosso anche per Giannelli Imbula.

Ieri doppia con gli Ultras

Intanto, la squadra prosegue a ritmi serrata la preparazione in vista della trasferta di domenica sul campo dell’ Hellas Verona. Nella giornata di ieri doppia seduta a cui hanno lavorato ancora in differenziato Calderoni e Farias, mentre lo stesso Saponara ha svolto un programma personalizzato. Ieri pomeriggio, al “Via del Mare” la squadra ha ricevuto la gradita visita degli Ultras, i quali hanno chiesto esplicitamente i 3 punti al “Bentegodi”.

Per oggi pomeriggio allenamento a porte chiuse sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA.