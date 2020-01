Calciomercato, Lecce-Acquah: sì! Oggi il ghanese in Salento per l’ufficialità

Stavolta nessuna ‘fregatura’ turca: l’affare con il Malatyaspor sembra essere andato in porto e già da oggi il Lecce potrebbe contare su Afriyie Acquah. Dopo l’acquisto di Riccardo Saponara, il tassello che mancava al centrocampo giallorosso di Fabio Liverani è stato finalmente trovato e oggi, a meno di clamorosi colpi di scena, potrebbe essere la giornata dell’annuncio ufficiale.

Il DS Meluso ad inizio gennaio era partito con l’assalto ad Artur Ionita, dal Cagliari, ma far partire il forte moldavo dalla Sardegna era impresa assai ardua, anzi impossibile. Ecco perchè da subito nei radar del responsabile tecnico calabrese era finito proprio Acquah, 28 anni, ex Empoli, fino ad oggi calciatore del Yeni Malatyaspor, club turco. Ghanese, per caratteristiche, in patria ricorda il suo connazionale Michael Essien: regista veloce e forte fisicamente, buona dose di carattere e se serve anche duttile.

Portato in Italia dal Palermo nel 2010, Acquah ha vestito anche le maglie di Parma, Sampdoria, Torino ed Empoli, toccando quota 182 presenze in Serie A. L’affare per il 28enne, in pratica, è stato definito già qualche giorno fa, ma nelle ultime ore un improvviso stop ordinato dal club turco ha fatto temere che la trattativa potesse saltare. Si è temuto, insomma, una nuova doccia fredda turca dopo la telenovela targata Burak Yilmaz di questa estate: in realtà le resistenze dello Yeni Malatyaspor sono state prevalentemente di natura tecnica (in questi giorni vi è stato un avvicendamento in panchina). Nella giornata di ieri, poi, il sodalizio anatolico ha provveduto a ingaggiare un nuovo innesto per il centrocampo e così Acquah è stato lasciato libero di ritornare in Italia, questa volta in Salento.

Afriyie Acquah giungerà a Lecce nelle prossime ore: per lui, come riportato da FutbolArena è stato siglato un contratto di prestito con diritto di riscatto.

Una volta sbarcato in Puglia, visite mediche e poi subito in gruppo con i nuovi compagni: sarà tra i candidati già da ora per una maglia da titolare per la mediana giallorossa.