Calciomercato Lecce, c’è il trequartista: colpo Saponara

Da anni è una delle note dolenti del Lecce. Lo scorso anno la soluzione è stata trovata in casa con Marco Mancosu, ma per la Serie A serve dell’altro. E cosi i giallorossi, per la propria trequarti, si sono aggiudicati Riccardo Saponara.

Si può parlare certamente di un colpo di mercato, eseguito su chiara indicazione di mister Liverani che nel suo 4-3-1-2 ha bisogno in quella posizione di tecnica, forza, velocità e dribbling, senza dimenticare la fase difensiva. Caratteristiche che si sposano alla perfezione in Riccardo Saponara, 28 anni di Forlì, doti mai discusse, ma che ha bisogno di ritrovarsi dopo un paio di annate poche felici.

Cercato già in estate, Saponara – di proprietà della Fiorentina – ha trascorso gli ultimi mesi in prestito al Genoa, dove però ha faticato nel trovare spazio (solo 4 presenze in questa stagione). Nemmeno l’arrivo di mister Nicola, per equivoci tecnici, lo ha aiutato e così per l’ex Milan la strada verso il Salento è stata tracciata.

Accordo totale con lui che giunge a Lecce in prestito con diritto di riscatto: per la Fiorentina un mero placet all’operazione.

A Lecce, come detto, Saponara è a caccia di riscatto: dopo le faville a Empoli e Firenze, nelle ultime stagioni il 28enne è reduce da due deludenti esperienze in Liguria, con le maglie di Samp e Genoa. In giallorosso o sarà rilancio, o crisi.

Cosa manca?

Riccardo Saponara è pronto a firmare con la società di Via Costadura e lo farà insieme ad Alessandro Deiola, centrocampista proveniente dal Cagliari. Il centrocampo, poi, verrà puntellato con un’altra pedina (il sogno è il moldavo Artur Ioniță), ma la priorità del DS Meluso è il difensore centrale: si continua a fare pressing sul Torino per Koffi Djidji, ma i granata non sono convinti della cessione e allora si guarda anche altrove.

Matias Silvestre è più di un’idea, ma nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Kastriot Dermaku, ex Cosenza, oggi a Parma.