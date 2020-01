Calciomercato Lecce, casting per la difesa. Ma prima c’è da sfoltire: ecco chi parte

Si avvicina il primo appuntamento del 2020 per il Lecce. Nel giorno dell’Epifania, infatti, i giallorossi riceveranno l’Udinese in uno scontro diretto per la salvezza che la comitiva di Liverani non può permettersi di sbagliare. Mentre continua la preparazione (Tachtsidis è febbricitante, ma lo staff tecnico è fiducioso per il suo recupero), ad impazzare è il calciomercato.

La sessione di riparazione invernale ha aperto i battenti ufficialmente solo da poche ore, ma i salentini hanno già le idee chiare su dove e come intervenire. C’è da puntellare, soprattutto, un centrocampo con pochi ricambi e una difesa che ad oggi è la più perforata della Serie A e per farlo il Direttore Sportivo Mauro Meluso è chiamato a un vero e proprio casting.

Mentre per la trequarti il sogno resta Riccardo Saponara, in difesa c’è un vero vortice di nomi. Per Tonelli e Silvestre resta un buon grado di interessamento, ma negli ultimi giorni sono state avanzate altre ipotesi.

Dato per impossibile Kevin Bonifazi, con il Torino si è però aperto un dialogo attorno alla figura di Koffi Djidji. Per il centrale franco-ivoriano, 27 anni, poco spazio in granata in questa prima parte di stagione (solo 7 presenze), ma lo scorso anno ha rappresentato per i piemontesi un ottimo innesto. Dopo una lunga esperienza in Francia, nel Nantes, Urbano Cairo lo ho portato in Italia dove, adesso, vorrebbe giocare con maggiore continuità.

Su di lui c’è anche la Roma (che è sulle tracce anche dello stesso Bonifazi come vice-Bremer), ma lo spazio che può garantirgli il Lecce potrebbe convincere il francese ad accettare la destinazione Salento.

Sul piano motivazionale si tenta anche Bram Nuytinck. 29enne olandese di proprietà dell’Udinese, è in Italia dal 2017. Anche lui quest’anno non sta riuscendo a ritagliarsi molto spazio e Lecce potrebbe fare al caso suo. Con la dirigenza friulana se ne potrebbe parlare già in questo fine settimana, sulle tribune del “Via del Mare” in occasione della sfida tra giallorossi e bianconeri.

In uscita

Per il resto, ingaggiato Donati, le prime mosse di Meluso saranno certamente in uscita. Gli esuberi nello spogliatoio sono tanti: Benzar, Imbula, Dumancic, Riccardi, Dubickas, Gallo, Lo Faso, Tsonev e Fiamozzi cercano tutti adeguata sistemazione. Il terzino rumeno ha mercato nel suo Paese, ma ci sono sondaggi anche in Serie B (Pescara, Venezia e Cremonese): l’ostacolo è rappresentato dall’elevato ingaggio.

Per Imbula, invece, il Lecce ha comunicato Stoke City, proprietaria del cartellino, la decisione di metterlo sul mercato: su di lui diversi club francesi e un interessamento anche dalla Cina. Davide Riccardi ha bisogno di crescere in campo: ancora acerbo per la Serie A, è finito nel mirino dell’Entella, in cadetteria, mentre Dumancic sembra vicino alla Viterbese (prestito).

Anche Dubickas,Lo Faso e Tsonev, fuori dal progetto tecnico di Liverani, hanno mercato in Serie C, mentre Riccardo Fiamozzi, chiuso da una agguerrita concorrenza e reduce da un lungo infortunio, l’immediato futuro potrebbe essere in B.

Per il giovane Gallo, infine, ci sono i pressing di Teramo e Cavese, ma il ragazzo a Teramo ritroverebbe mister Tedino.