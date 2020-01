Lecce, il ritorno di Donati: “Ho trovato un bell’ambiente, ce la giocheremo fino alla fine”

‘A livello fisico mi sento bene, per quanto mi riguarda sarei già a disposizione per la prossima gara con l’Udinese, poi sarà il mister e i preparatori a decidere‘. Non ha dubbi Donati, si sente pronto e non si tirerà certo indietro se Liverani dovesse chiamarlo.

Lui è già pronto e non vede l’ora di far partire ufficialmente il 2020 e la sua seconda avventura con la maglia giallorossa.

‘Quell’anno con la maglia giallorossa fu molto bello, era la mia prima esperienza in Serie A, sono rimasto molto legato a questa piazza‘ dice il difensore ricordando la sua prima avventura nel Salento.

Il nuovo anno in casa Lecce si è aperto questo pomeriggio con le parole del primo rinforzo di questa sessione di calciomercato invernale: Giulio Donati, terzino destro, 29 anni, già voglioso di scendere in campo.

L’ex Mainz è stato presentato oggi ad Acaya, sede dell’allenamento giornaliero diretto da Fabio Liverani: per lui un pizzico di sana emozione nel ritornare nel Lecce in Serie A. Dopo l’ultima esperienza in Germania (dove in tre anni è sceso in campo 72 volte, prima Bayer Leverkusen poi Magonza) il difensore lucchese è rimasto svincolato per diversi mesi: in estate un timido corteggiamento da parte del DS Meluso che però ha poi concentrato le sue attenzioni su Benzar. Il rumeno però ha deluso e così la dirigenza salentina è tornata alla carica dell’ex Padova e Grosseto.

‘Già da alcune settimane mi sto allenando con i nuovi compagni e devo dire che mi hanno fatto una bellissima impressione. Potrebbe sembrare una frase fatta ma non lo è, questo è un gruppo formato da ragazzi molto umili e che raramente si trova‘ ha detto Donati presentandosi.

Quando si è deciso di puntare forte su di lui? Certamente a novembre, quando Donati si è aggregato al gruppo giallorosso, convincendo staff tecnico e dirigenziale. Mister Liverani lo ho portato anche in panchina nell’ultima uscita contro il Bologna ed è lecito aspettarsi che in questa seconda parte di stagione punterà molto su ragazzo.

‘Siamo una quadra viva, competitiva e sarà una bella sfida fino all’ultima giornata‘.

Donati, dunque, è già pronto per la prima gara del nuovo anno contro l’Udinese in programma lunedì 6 gennaio: match cruciale nella lotta-salvezza, si giocherà la maglia da titolare con Andrea Rispoli.

Intanto la comitiva giallorossa prosegue la sua preparazione sul green dell’Acaya Golf Resort & SPA: ancora in differenziato Gallo, Majer, Meccariello e Calderoni (comunque squalificato). Difficile vederli in campo contro i friulani.