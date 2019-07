Lecce, è il giorno di Gabriel. Il portiere atteso dalle visite mediche, poi la firma

Per il Lecce è il giorno dell’annuncio del nuovo portiere. A poche ore dall’apertura ufficiale del calciomercato, è pronto ad ingaggiare Gabriel Vasconcelos Ferreira, brasiliano, estremo difensore classe 1992.

Dopo Vera, Benzar e Shakhov, sarà il portiere appena svincolatosi dal Perugia il nuovo tassello che il DS Mauro Meluso consegna a Fabio Liverani. Sfumata da tempo da pista Dragowski, il Lecce si è catapultato alla ricerca di un altro elemento che potesse innalzare il tasso di competitività nel reparto insieme a Mauro Vigorito.

Ebbene, la scelta è ricaduta su Gabriel che oggi farà il suo arrivo in Salento: per lui in giornata visite mediche e firma sul contratto in Via Costadura.

La carriera

Cresciuto nel Cruzeiro, Gabriel approda giovanissimo in Italia nella stagione 2012/13, quando il Milan di Berlusconi lo adocchia e fiuta tutto il suo talento. 7 presenze nei primi due anni in prima squadra, poi tantissima Primavera.

Nel 2014 passa al Carpi e con gli emiliani, da titolare (39 presenze), conquista una storica promozione in Massima Serie. Poi prestiti infelici a Napoli e Cagliari, fino all’arrivo ad Empoli, ancora in Serie B, e ancora un campionato vinto da assoluto protagonista.

Nella scorsa stagione ha difeso la porta del Perugia per tutte le 37 partite di campionato e ora , da svincolato, è pronto all’avventura in Salento. Per lui (10 presenze in A) quella in giallorosso potrebbe essere la prima volta da titolare assoluto in Serie A. Dovrà però battere la concorrenza di Vigorito.