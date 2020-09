Calciomercato, il Lecce ad un passo dallo scozzese Liam Henderson. Arriva dal Verona

C’è un nome nuovo nel vortice delle trattative del Lecce. Dopo l’ingaggio di Paganini, il DT Pantaleo Corvino è pronto a scatenarsi e, in attesa di mettere nero su bianco i contratti dell’esterno offensivo norvegese Aron Dønnum e dell’esterno difensivo svedese Leonard Zuta, l’uomo del mercato giallorosso è vicinissimo ad ingaggiare un nuovo elemento da consegnare a mister Corini per il suo centrocampo.

Si tratta di Liam Henderson, classe 1996, mezzala di proprietà dell’Hellas Verona. Su di lui sono forti gli interessamenti di altre squadre di B (Empoli su tutte), ma nelle ultime ore il Lecce avrebbe accelerato, compiendo un passo in avanti forse decisivo.

Nato a Livingston, in Scozzia, Henderson è un piede destro, dinamico, grintoso, dotato di prestanza fisica e bravo come incursore, oltre che nei tiri dalla distanza e a calciare le punizioni. E‘ cresciuto nelle giovanili del Celtic, squadra che poi lo ha fatto debuttare nel massimo campionato scozzese nel dicembre 2013. Con i biancoverdi ha vinto il campionato, collezionando in tutto 8 presenze e mettendo a segno una rete.

Nel marzo 2015 è passato in Norvegia, in prestito tra le fila del Rosenborg dove ha disputato 9 partite segnando tre volte.

Nel 2018 è sbarcato per la prima volta in Italia, acquistato dal Bari dove, nel giro di 6 mesi, si consacra grazie a 20 presenze e due reti realizzate. A fine stagione rimane svincolato dopo il fallimento dei galletti, ma si accasa all’Hellas Verona. In terra scaligera disputa due campionati, tra cui uno di Serie A, totalizzando in tutto 30 presenze e due gol.

Nel mercato di riparazione dello scorso campionato è passato in prestito all’Empoli, dove gioca regolarmente 16 partite, realizzando anche una rete. Vanta presenze in tutte le nazionali giovanili scozzesi dal novembre 2015 fino al marzo 2017, fino ad approdare nell’Under-21. Piccola curiosità: considerate le mancate convocazioni da parte della Nazionale maggiore della Scozia, nel dicembre 2019 ha dichiarato la sua disponibilità a giocare per l’Italia.

Ora è pronto a vestire di giallorosso: il duo CorCor lo vuole fortemente in Salento.