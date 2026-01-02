“Cantelmo Giallorosse”, nasce uno spazio di aggregazione per vivere insieme le trasferte del Lecce

L’U.S. Lecce annuncia l’avvio della collaborazione con Officine Cantelmo per la realizzazione di “Cantelmo Giallorosse”, una iniziativa dedicata ai tifosi giallorossi, pensata per vivere insieme le partite in trasferta della propria squadra.

Il primo appuntamento in programma è sabato 3 gennaio, presso Officine Cantelmo, in occasione della gara Juventus–Lecce, valida per il campionato di Serie A.

L’apertura degli spazi è prevista a partire dalle ore 17, con collegamento alla diretta della partita tramite maxischermo dalle ore 18.

“Cantelmo Giallorosse” nasce con l’obiettivo di offrire ai tifosi, fan e sostenitori del Lecce un contesto ufficiale, organizzato e riconoscibile in cui ritrovarsi, condividere la passione per i colori giallorossi e vivere l’esperienza della gara anche lontano dallo stadio. L’iniziativa è aperta a tutti i tifosi, nel rispetto delle normative vigenti.

Nel corso dell’evento sarà presente un corner dedicato al merchandising ufficiale U.S. Lecce, un angolo foto con la mascotte Wolfy e momenti di intrattenimento pensati per valorizzare il legame tra il Club e la propria tifoseria. Sono inoltre previste iniziative promozionali rivolte ai partecipanti.

La collaborazione con Officine Cantelmo rientra nella strategia dell’U.S. Lecce volta a rafforzare il rapporto con il territorio e con la propria comunità di tifosi, promuovendo occasioni di aggregazione che uniscano sport, socialità e identità cittadina.

“Cantelmo Giallorosse” rappresenta il primo di una serie di appuntamenti che accompagneranno la squadra nelle prossime gare in trasferta, con l’intento di creare un punto di riferimento stabile per la tifoseria leccese.