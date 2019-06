La Deghi Lecce fa le cose in grande, per l’Eccellenza patron Paglialunga si regala Mister Francisco Lima

L’avevamo lasciata tra i festeggiamenti per la conquista della Coppa Italia Promozione, la Deghi Lecce, con il capitano Antonio Lentini che tra un mare di coriandoli sparati in cielo issava il trofeo tra la festa dei compagni di squadra e dello staff tecnico. Una vittoria che aveva spalancato al sodalizio di Patron Alberto Paglialunga le porte dell’Eccellenza regionale.

Oggi quella squadra torna agli onori della cronaca per la scelta del nuovo tecnico, un uomo dalla grande storia calcistica che ha lasciato un pezzo di cuore anche nel Salento. Si tratta di Francisco Lima, ex centrocampista dei giallorossi che con Alberto Cavasin si tolse più di qualche soddisfazione nel Tacco d’Italia prima di volare in squadre più famose (leggi tutta la storia del Lecce calcio a puntate)

L’accordo tra la Deghi calcio e l’ex calciatore del Lecce è stato sottoscritto nei giorni scorsi.

‘Lima sarà la guida tecnica della prima squadra impegnata durante la prossima stagione calcistica nel torneo regionale di Eccellenza’ annuncia in una nota stampa la dirigenza della squadra salentina.

Nato in Brasile, a Manaus, il 17 aprile 1971, Francisco Govinho Lima inizia la carriera da calciatore nel San Paolo, dove si aggiudica una Coppa Conmebol (la Coppa Uefa sudamericana), una Recopa Sudamericana (La Supercoppa europea) e una Coppa master di Conmebol (un mini torneo tra i partecipanti della Coppa Conmebol); prima di trasferirsi al Gaziantespor in Turchia. Nel 1999, l’arrivo a Lecce. La carriera italiana continua poi a Bologna e a Roma dove resta per tre stagioni vincendo la Supercoppa italiana con in panchina Fabio Capello. A seguire, le esperienze in Russia con Lokomotiv Mosca, per lui un Campionato, la Supercoppa di Russia e la Coppa dei Campioni della CSI (Competizione calcistica nata dopo la caduta dell’Unione Sovietica, partecipavano tutte le squadre vincitrici dei campionati dei paesi appartenenti alla CSI, oltre alle squadre delle Repubbliche baltiche:Estonia, Lettonia e Lituania) e Dinamo Mosca, un passaggio in Qatar. Ritorna in Italia a Brescia. Gioca in Eccellenza pugliese sino all’età di 46 anni.

Nel 2018 – 2019, inizia la sua carriera di allenatore nell’Uggiano Calcio, formazione salentina impegnata nel campionato regionale di Promozione.

«Scegliere Lima significa per una società giovane come la nostra – dichiara Patron Paglialunga – continuare nel suo percorso di crescita dentro e fuori dal campo. Sin dal primo incontro, del mister ho apprezzato le qualità umane e morali. Sono certo che sarà una guida tecnica importante ».