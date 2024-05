Copertura del “Via del Mare”, parla Fitto: “Al lavoro per valutare la possibilità di un nuovo finanziamento”

“È in fase di approvazione un secondo Decreto con un altro stanziamento che era auspicato ed è diventato concreto in queste ore nel quale può essere concessa un’altra somma, grazie alla quale, mai come oggi, ci può dare la possibilità concretizzare il sogno di coprire tutti i settori dello stadio. La settimana prossima incontrerò il Ministro Fitto e il Commissario Ferrarese per traferire loro le nostre intenzioni e anche in questo caso non ci presenteremo a mani vuote, anche qui abbiamo presentato un altro studio di fattibilità, ritengo che questo sia l’approccio più serio”, con queste parole lo scorso 30 aprile, il Presidente dell’U.S. Lecce Saverio Sticchi Damiani, ha reso nota la possibilità, in occasione dei Giochi del Mediterraneo, di ottenere un ulteriore finanziamento per fare sì che si potesse provvedere alla copertura totale dello Stadio “Via del Mare”.

Lo scorso 8 maggio il numero uno di “Via Costadura”, ha incontrato Raffaele Fitto e alcuni giorni dopo, il 10, si è tenta la riunione con Massimo Ferrese.

Sulla questione, alcune ore fa, è intervenuto il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr: “Ho incontrato il Presidente Sticchi Damiani e ha chiesto la possibilità di aggiungere agli 11milioni di euro già finanziati le risorse per la copertura e l’adeguamento complessivo dell’impianto”, ha affermato l’ex Governatore di Puglia.

“Mi risulta – prosegue – che la società abbia predisposto un documento di indirizzo alla progettazione e lo abbia donato al Comune che lo ha trasmesso alla struttura commissariale.

Adesso il Governo farà le sue valutazioni. Nella riunione con Sticchi Damiani abbiamo ragionato molto bene su questa possibilità e penso che l’Esecutivo e la struttura commissariale nei prossimi giorni lavoreranno in questa direzione.

La richiesta aggiuntiva – conclude il Ministro – si aggira intorno ai 25milioni di euro, è una cifra importante, ma siamo al lavorare per fare sì che si possa valutare bene questo aspetto”