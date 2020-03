Il coronavirus ferma campionato e allenamenti. Sticchi Damiani a Unomattina, “Lecce una famiglia. Decidiamo insieme”

Stop al Campionato; Juventus, Inter, Sampdoria ed Hellas Verona in quarantena dopo la positività riscontrata sui calciatori Daniele Rugani, in forza ai bianconeri e Manolo Gabbiadini, attaccante della compagine blucerchiata.

Il coronavirus ha avuto i suoi effetti anche sul calcio, con le squadre del massimo torneo ferme ai box e che hanno sospeso anche gli allenamenti.

E se in Italia è tutto chiaro e l’emergenza è stata recepita appieno da ogni singola componente, societaria e istituzionale, a livello europeo, però, monta ancora il caos più totale con la maggior parte delle sfide di Champions ed Europa League che, alcune a porte aperte, altre chiuse, si sono svolte regolarmente, tra martedì e giovedì e con il presidente del Uefa Aleksander Ĉeferin che continua a fare spallucce e a non prendere la decisione di sospendere tutte le competizioni internazionali.

Ma quale sarà il destino della Serie A una volta che ci saremo messi alle spalle il coronavirus?

Nei giorni scorsi, a poche ore dallo stop, abbiamo fatto alcune ipotesi. Dopo alcuni giorni, nulla ancora è stato deciso, ma adesso che tutto è stato metabolizzato, iniziano a conoscersi, almeno, quelle che sono le volontà delle società.

Anche su questo argomento è intervenuto, nella mattinata di oggi, il presidente dei giallorossi Saverio Sticchi Damiani nel corso di Unomattina, che ha risposto alle domande dei conduttori Roberto Poletti e Valentina Bisti, con loro anche Alberto Rimedio, telecronista ufficiale della Nazionale di Calcio.

Maglioncino blu, in collegamento dallo stadio “Via del Mare e con alle spalle la Curva Nord, cuore pulsante del tifo salentino, numero uno di “Via Colonnello Costadura”, ha confermato in trasmissione la volontà di tutte le società di cercare di portare a termine il torneo, per poi, soffermarsi sulla decisione di fermare la preparazione: “Siamo una grande famiglia e le decisioni si prendono insieme”, ha affermato, “Squadra e dirigenza hanno stabilito di sospendere tutto. Oggi i ragazzi sono qui allo stadio per le normali analisi del sangue e dopo ognuno tornerà a casa ad aspettare che questa situazione evolva”.

Le altre ipotesi

Come detto in precedenza la volontà dei club è quello di portare a termine la stagione, ma tra le ipotesi in corso di discussione c’è quella di far disputare Play Off e Play Out per decidere vincitore dello Scudetto e squadre che dovranno retrocedere. Ma c’è al vaglio anche la teoria di far terminare far terminare il Campionato alla 24ma giornata che è l’ultima a essere stata completata, in quanto mancano ancora alcune gare per far concludere la 25ma.