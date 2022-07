Sticchi Damiani, “Ieri un episodio spiacevole. La vicinanza della mia terra e delle persone mi ha toccato”

“Nonostante il brutto risveglio di ieri mattina, avevo deciso tempo fa di venire in ritiro per stare due giorni con i ragazzi e nonostante quello che è avvenuto non ha voluto modificare i miei programmi. Ho visto la squadra allenarsi con carichi importanti, un po’ di ossigeno puro in tutti i sensi”; sono queste le parole del Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani che, nonostante l’atto intimidatorio di cui è stato oggetto nella giornata di ieri, ha voluto raggiungere il ritiro di Folgaria, per toccare con mano il lavoro dei giallorossi.

Giallorossi al lavoro

“Si respira un’aria di lavoro, anche se è indiscutibile che siamo ancora un cantiere aperto, perché ci sono continui avvicendamenti di mercato. La squadra, ripeto, è impegnata a lavorare con carichi importanti, che molti calciatori mi hanno detto di non aver effettuato in tanti anni di carriera”.

L’amichevole con il Bochum

“L’amichevole internazionale contro il Bochum ha un valore in più perché associare il Lecce a compagini che disputano competizioni internazionali è sempre bello e dà anche la dimensione del processo di crescita di questi anni”.

L’atto intimidatorio

“Qui quando sono arrivato ieri, ho respirato tanto affetto, ma devo dire che tutto il territorio salentino, dopo l’episodio spiacevole di ieri, mi ha manifestato tantissima vicinanza e si è stretto a me in maniera emozionante. Ho sentito la vicinanza della mia terra, del Salento e delle persone che vivono al mio fianco questa esperienza che mi hanno dato un segnale della loro presenza che mi ha davvero toccato.

Per quanto avvenuto tengo a precisare che la Magistratura sta facendo il suo lavoro e mi sento pienamente garantito dal mio Stato e dagli inquirenti, che proteggeranno me e la mia famiglia, ma mi sento di dire, questa è la mia percezione, che è un episodio che nulla ha a che fare con il calcio e con il Lecce. In questi cinque anni, ho ricevuto solo affetto ed entusiasmo da parte di tutti e grazie a questa simbiosi abbiamo raggiunto insieme tanti successi. Quanto accaduto non scalfirà questo idillio, perché dobbiamo affrontare questa Serie A con la compattezza che ha sempre contraddistinto squadra, società e la nostra gente”.

Il mercato

“In questi giorni potrebbero realizzarsi il sesto e settimo acquisto e penso che in breve tempo potremmo finalizzare altre due operazioni. Aspettiamo l’ufficialità, prima non ha senso parlarne.

Per quel che riguarda le uscite abbiamo concluso due cessione di due calciatori che sono stati fondamentali per la società, due autentici protagonisti. L’idea, era quella di abbassare l’età e costruire una squadra giovane, essendosi create le condizioni reciproche per realizzare queste operazioni si sono chiuse”.

Campagna abbonamenti

“La campagna abbonamenti prosegue abbastanza spedita, adesso ci sarà l’ultima settimana dedicata alle prelazioni e con il via libera che ci sarà il 20 luglio, potranno sottoscrivere tutti e penso ci siano le condizioni per essere numerosi”.

intanto il Numero una di “Via Colonnello Costadura”, ha accolto il nuovo acquisto, la prima punta svedese classe 2003 Joel Voelkerling Persson, che ha raggiunto mister Baroni e i nuovi compagni a Bressanone prima dell’amichevole internazionale.

(Ph. U.S. Lecce)