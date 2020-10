Lecce, ad Ascoli per continuare a crescere. Occhio all’ex Chiricò

Terzo impegno in una settimana per il Lecce che, dopo l’esordio in campionato di sabato scorso e la vittoria in Coppa Italia, questo pomeriggio sarà di scena allo stadio “Del Duca” di Ascoli per la seconda giornata.

A pochi giorni dal termine del calciomercato – che tante distrazioni inevitabilmente crea nelle rose delle squadre – la comitiva guidata da Eugenio Corini è chiamata, a differenza di una settimana fa, perde una pedina (Petriccione), ma ne acquista un’altra, quella di lusso che porta il nome di Mariusz Stepinski, bomber appena giunto e che per questo partirà dalla panchina.

In attesa degli ultimi rinforzi, quindi, per il tecnico di Bagnolo Mella deve ancora fare i conti con una formazione corta, soprattutto dalla cintola in su, considerate le defezioni ancora di Falco e Paganini.

E allora, il 4-3-3 non può essere molto differente da quello già sperimentato contro Pordenone e Feralpisalò, sebbene siano inevitabili alcuni accorgimenti. Con Gabriel tra i pali, infatti, in difesa spazio a Zuta, Lucioni, Meccariello e Calderoni; in mezzo, la partenza di Petriccione, impone ancora una volta a Majer prendere le redini della manovra (per Tachtsidis sarà panchina), con ai lati Henderson e capitan Mancosu; in avanti, infine, saranno Adjapong e Listkowski ad agire attorno a Massimo Coda.

In casa Ascoli, invece, dopo il pareggio all’esordio sul campo del Brescia, ha fatto seguito il brutto KO di Coppa contro il Perugia che ha scatenato gli animi della tifoseria. Per mister Bertotto, poi, ci sono anche problemi di assenze, alcune delle quali legate anche a positività al covid19.

Il modulo dei bianconeri sarà a specchio, 4-3-3, con Leali in porta, Pucino, Corbo, Avlonitis e Puttini in difesa; Gerbo, Cavion e Sabiri a centocampo, mentre in avanti occhio a Bajic, Cangiano e all’ex Mino Chiricò.

Allo stadio “Del Duca” di Ascoli, calcio d’inizio alle ore 16.15 agli ordini del signor Riccardo Ros della sezione di Pordenone: diretta streaming su DAZN.

La 2^ giornata

Il resto della seconda giornata del torneo cadetto, regala incroci interessanti e già decisivi. Su tutti, da non perdere il big match tra Empoli e Monza, mentre per il Frosione è già un esame la trasferta a Venezia. Di seguito il quadro completo delle partite:

Chievo-Salernitarna (sab. h. 14:15)

Ascoli-Lecce (sab. h. 16:15)

Empoli-Monza (sab. h. 16:15)

Entella-Reggiana (sab. h. 16:15)

Vicenza-Pordenone (sab. h. 16:15)

Reggina-Pescara (sab. h. 16:15)

Spal-Cosenza (sab. h. 16:15)

Venezia-Frosinone (sab. h. 16:15)

Pisa-Cremonese (dom. h. 15)

Cittadella-Brescia (dom. h. 21)