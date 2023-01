Terminata l’esperienza di Bistrovic e Cetin nel Salento, ceduti in Olanda e Turchia

Per un calciatore che arriva due vanno via.

A poche ore dall’annuncio dell’ingaggio dell’esterno destra di difesa, Tommaso Cassandro, l’Unione Sportiva Lecce annuncia il trasferimento di Centin e Bistrovic. Non è durata molto per loro l’esperienza in maglia giallorossa.

Il centrocampista, andrà al Fortuna Sittad, mentre il difensore si accaserà all’Adana Demispor.

Per entrambi la formula della cessione è il prestito. I due sono stati autorizzati a raggiungere rispettivamente Mosca e Verona per perfezionare il trasferimento.

Nei prossimi giorni si vedrà se il sodalizio salentino ricorrerà al mercato per sostituirli.

Intanto brutte notizie per quel che riguarda la difesa, Marin Pongracic, a seguito dell’infortunio subito nella gara amichevole Udinese – Lecce dello scorso 23 dicembre e dopo le risultanze emerse dagli ulteriori accertamenti effettuati a Monaco di Baviera in questi ultimi giorni, si sottoporrà a un intervento chirurgico alla caviglia destra.