Lecce, con il Brescia torna bomber Lapadula: “Riparto dai quattro gol consecutivi. Il gruppo la nostra forza”

Forse se fosse sceso in campo con il Genoa dal primo minuto, il risultato sarebbe potuto essere differente e magari i giallorossi avrebbero iniziato a giocare sin dal primo tempo, invece che buttare il cuore oltre l’ostacolo nella ripresa e ottenere una bellissima rimonta insperata che ha lasciato l’amore in bocca per non essere riusciti a conquistare i tre punti nonostante 20 minuti giocati in doppia superiorità numerica.

Sarebbe potuto essere, appunto, perché questa è solo una supposizione, senza il sostegno dei fatti, ma è vero che al Lecce sia venuto a mancare nel suo momento migliore in cui ha bucato la rete avversaria quattro volte in quattro partite.

Adesso, dopo essere finito dietro la lavagna per le “scaramucce” con il portiere del Cagliari Olsen, sabato, nella sfida cruciale contro il Brescia, Gianluca Lapadula, attaccante italo-peruviano dei salentini, torna tra i banchi ed è pronto a guidare l’attacco dei ragazzi di Liverani.

“Dopo questo stop forzato di due giornate, riparto dalle quattro reti consecutive realizzate in campionato”, ha affermato la punta.

Fortunatamente ho giocato in Coppa Italia e questo mi ha permesso di non spezzare il ritmo gara.

In queste due partite la squadra ha ottenuto una vittoria a Firenze e un pareggio con il Genoa ed è stata una bella soddisfazione. Sicuramente mi sarebbe piaciuto scendere in campo, ovviamente e, in special modo, con il Genoa perché per me non è mai una gara come le altre.

Con il Brescia mancheranno Petriccione e Lucioni per squalifica? Sono due giocatori molto importanti per noi, ma come ho sempre sostenuto la nostra vera forza è il gruppo e sono sicuro che chi scenderà in campo giocherà alla grande.

Intanto, nella giornata di ieri, il Lecce ha sostenuto un allenamento pomeridiano presso l’Acaya Golf Resort. Mancosu, Meccariello, Calderoni, Dumancic e Rossettini si sono allenati in differenziato.

Nel pomeriggio sempre di ieri, poi, si è svolta l’inaugurazione del nuovo Official Store interamente dedicato al marchio M908 e ai prodotti ufficiali dell’Unione Sportiva Lecce. Due piani, per un totale di 150 metri quadrati.

Al taglio del nastro presenti, i vicepresidenti Corrado Liguori e Alessandro Adamo, il consigliere d’amministrazione Dario Carofalo, il tecnico della compagine femminile Vera Indino, i calciatori Romario Benzar, Andrea Tabanelli, Davide Riccardi, Ievgenii Shakhov, Fabio Lucioni, Andrea La Mantia e la calciatrice Serena D’Amico.