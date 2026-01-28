Gandelman, “Contento di questa nuova esperienza. Ho ancora tanto da imparare”

“Gandelman è un classe 2000 prelevato da Gent a titolo definitivo fino al 2029 con opzione unilaterale per l’anno successivo, ha realizzato 33 gol e 16 assist tra campionato e coppe europee, è un centrocampista offensivo, con tempi di inserimento importanti e può essere di aiuto per gli attaccanti”, con queste parole il Direttore Sportivo dei giallorossi Stefano Trinchera ha presentato il nuovo acquisto giallorosso Omri Gandelman

“Sono contento di questa mia esperienza a Lecce, lavorerò intensamente per raggiungere il nostro obiettivo”, sono state le prime parole da calciatore dei giallorossi

Basket e calcio

“Mio padre era un giocatore di basket, ha origini brasiliane e si sa che lì il calcio è importante, in casa si è sempre respirato sport, ho scelto il calcio, ma è più una questione di mentalità sportiva.

L’interesse di Di Francesco

È veramente un piacere sapere che il mister mi seguiva, continua a lavorare con i miei compagni di squadra, so cosa l’allenatore mi chiede e mi allenerò sempre tanto per migliorare.

Campionato italiano e ruolo

Il campionato italiano è diverso da quello belga, ma l’ho sempre seguito, sin da piccolo, mi sento bene con la squadra e mi sono adattato subito, posso dare una mano in tutte le zone del centrocampo, ma faccio sempre ciò che il mister mi chiede. Quando sono arrivato ho dovuto giocare subito e l’allenatore mi ha detto cosa voleva da me e dato diversi consigli. Sto bene con i miei compagni e ho ancora tanto da imparare.

Il Torino

Mi sento molto emozionato per la gara con il Torino e vedendo la partita giocata con la Lazio ho sensazioni positive, anche se sarà difficile, ma faremo di tutto per portare a casa i tre punti.

Modelli

Quando ero piccolo seguivo molto la Serie A e per le mie origini brasiliane ho sempre ammirato Kakà, ma mi è sempre piaciuto anche Raul Gonzalez”.