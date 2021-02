Lecce, Corini ritrova la gioia: “i ragazzi la meritano. Rodriguez può fare ancor meglio”

La descrive come una “grande gioia” il ritorno al successo del suo Lecce. Mister Corini torna brindare i 3 punti dopo essersi imposto 1-2 sul campo della Cremonese. Una vittoria nel segno delle linea verde, mandata in campo in blocco allo “Zini” e che, in qualche modo, scaccia le polemiche dell’ultimo periodo in cui un’involuzione sul piano del gioco è costata anche una crisi di risultati.

Il successo, che mancava dal 16 gennaio (0-1 sulla Reggina), lo ha regalato Pablo Rodriguez. Il baby talento spagnolo, alla sua prima da titolare, prima propizia l’autogol del pareggio di Castagnetti, poi ribalta tutto con un diagonale chirurgico che alla fine vale 3 punti, e forse anche qualcosa in più. Sì, perché la vittoria arriva nel giorno in cui Corini decide di consegnarsi completamente alla sua linea verde: assenti Mancosu e Tachtsidis, il tecnico fa sedere in panchina Zuta e Stepinski: in campo ci sono Rodriguez, Gallo, Hjulmand, Bjorkengren, Henderson sulla trequarti, e nel finale anche Guven Yalcin.

“E’ stata importante la reazione avuta allo svantaggio – spiega nel dopo gara Corini. Questo certifica il nostro essere squadra. A prescindere dal risultato c’è un’idea che va avanti e che si sviluppa. Siamo compatti, giochiamo palla a terra e costruiamo le nostre azioni: questa è la maggiore soddisfazione per me”.

Al termine di una settimana difficile, dopo il KO contro l’Ascoli e il pari-beffa contro il Brescia, c’era bisogno disperato di ritrovare gioia. “I ragazzi se lo meritavano – ammette Corini. Anche contro Ascoli e Brescia avevamo la consapevolezza di aver lasciato qualcosa per strada e volevamo andare a riprendere ciò che ci meritavamo. La squadra non ha mai perso l’idea di come svolgere la partita: abbiamo fatto due gol, potevamo farne altri e ci siamo espressi con ordine. Sono soddisfatto e dedico i tre punti ai tifosi. Sappiamo di averli fatti soffrire in quest’ultimo periodo, ma devono essere orgogliosi dei nostri ragazzi”.

Un pensiero, quindi, va ai singoli, soprattutto a Pablo Rodriguez. “Il suo impatto è stato importante. E’ un ragazzo di grande qualità che deve solo lavorare dal punto di vista atletico per cercare la condizione migliore. Può fare ancora meglio per esprimere tutto il suo talento straordinario. Era cotto, forse l’ho tenuto in campo 10 minuti che però sono stati decisivi per l’1-2″.

Ora per il Lecce due giorni di meritato riposo: gli allenamenti riprenderanno martedì pomeriggio, quando si inizierà a pensare al prossimo impegno contro il Cosenza in programma al “Via del Mare” domenica sera (ore 21).

Empoli altro pari, oggi il Chievo

Nel frattempo la 23esima giornata di campionato, la capolista Empoli continua a sprecare occasioni per prendere il largo. Nel big match contro la Spal passa in vantaggio, ma poi si fa imporre il terzo pareggio consecutivo. Torna al successo, invece, il Cittadella, mentre il sorprendente Venezia inanella la terza vittoria di fila.

Di seguito il quadro completa della giornata.

Monza 0 – Pisa 2

Salernitana 1 – Vicenza 1

Cremonese 1 – Lecce 2

Pescara 0 – Venezia 2

Pordenone 0 – Cittadella 1

Salernitana-Vicenza (oggi h. 14)

Spal 1 – Empoli 1

Entella-Frosinone (oggi h. 15)

Reggiana-Ascoli (oggi h. 17)

Brescia-Chievo (oggi h. 21)

Cosenza-Reggina (dom. h. 21)

La classifica

Empoli 44, Monza, Cittadella e Chievo* 39, Venezia e Salernitana 38, Spal 36, Lecce 35, Pordenone 32, Pisa 31, Frosinone* 29, Vicenza 26, Reggina* 25, Cremonese e Brescia* 23, Cosenza* 22, Reggiana* e Ascoli* 21, Virtus Entella* e Pescara 17.

(*una partita in meno)