“Spirito giusto e grande reazione, ma c’è ancora da lavorare”. L’analisi di Corini dopo Lecce-Cremonese

“Nel primo tempo la squadra stava facendo la partita, abbiamo preso un calcio di punizione dal quale è scaturito il primo gol. Lì ci siamo disuniti per qualche minuto e abbiamo preso la seconda marcatura. Poi c’è stata la reazione e sono contento che quella generosità di cui parlavo nella conferenza stampa pre-partita sia stata incanalata nella direzione della lucidità. Mi è piaciuto lo spirito. I ragazzi hanno giocato a calcio, schiacciato gli avversari, costruito palle gol, anche se qualcosa abbiamo concesso nelle quali sono stati pericolosi anche loro, ma se andiamo ad analizzare la partita nella sua completezza, penso che il Lecce meritasse di vincere ed è un grande rammarico non esserci riusciti. Abbiamo superato un altro step di crescita dimostrando nelle difficoltà di stare insieme”.

È un Eugenio Corini soddisfatto, ma al tempo stesso un po’ rammaricato, quello presentatosi in sala stampa al termine della gara contro la Cremonese che, se da un lato ha mostrato alcune lacune difensive già viste nella sfida di Brescia, dall’altro ha messo in mostra un grandissimo carattere da parte dei giallorossi che nel secondo tempo sono usciti trasformati dallo spogliatoio, mettendo in mostra anche tante buone giocate.

“Reazione e approccio sono state le due caratteristiche positive, però, c’è ancora da lavorare sull’equilibrio complessivo della gara, siamo migliorati dal punto di vista della manovra, ma ci sono ancora ampi margini di crescita. Questa squadra ha una spiccata capacità offensiva, ma facciamo ancora pochi gol.

Listowsky ha avuto un risentimento muscolare al 20mo, si presume uno stiramento, ma saranno gli esami a stabilirlo e speriamo che sia di lieve entità, penso lo perderemo per un po’ di tempo, ma speriamo sia il più breve possibile.

Buona la prova di Gabriel e quella di Dermaku, poi, Coda si è sbloccato. Sono queste buone notizie, perché, più si migliorerà dal punto di vista individuale, maggiormente si rifletterà sul collettivo. Anche Tachtsidis ha fatto una prova considerevole, è un calciatore importantissimo per noi, ma da lui mi aspetto molto perché da questa gara può consolidare il suo valore, il suo, quello del play, è un ruolo importante e ha tutte le caratteristiche adeguate per svilupparlo al meglio.

Gli uomini che ho mi consentono di gestire le risorse al meglio. Posso impostare la partita giocando da un punto di vista tecnico o fisico in considerazione delle situazioni.

Ho sempre detto di ricordare il ‘Via del Mare’ per l’esultanza dopo il gol di Tabanelli, oggi abbiamo ritrovato un po’ di spettatori e il loro incoraggiamento è stato qualcosa di una straordinaria importanza, quelli che hanno avuto la possibilità di entrare si sono fatti sentire. Ci sono stati momenti in cui eravamo in difficoltà, la gente lo ha capito ed è stato importante sentirla vicina”.